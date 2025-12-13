13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

अब डाकघर के अलावा बीआरसी कार्यालय में भी करा सकते है आधार अपडेशन कार्य

लालबार्रा में बढ़ाई गईं आधार सेंटर की संख्या-

3 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 13, 2025

लालबार्रा में बढ़ाई गईं आधार सेंटर की संख्या-

लालबार्रा में बढ़ाई गईं आधार सेंटर की संख्या-

आधार प्रोफाइल में बायोमेट्रिक जानकारी को अपडेट करने और अन्य सुधार करने जिलेभर में मॅडेटरी बायोमेट्रिक अपडेशन (एमबीयू) की प्रक्रिया चल रही है। इस कार्य में खासकर लालबर्रा क्षेत्र में खासी परेशानियां सामने आ रही है। जनपद क्षेत्र की 77 पंचायतों के लिए लालबर्रा का डाकघर में एक मात्र आधार सेंटर संचालित किया जा रहा था।

आमजनों के परेशानियां बताने पर पत्रिका ने इस मामले को प्रमुखता से उठाते हुए आमजनों की समस्या वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाई गई। लालबर्रा तहसीलदार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीआरसी कार्यालय में एक और आधार सेंटर शुरू करवा दिया है। लेकिन अब भी लोगों की भीड़ कम नहीं होने से समस्या का निदान नहीं हो पाया है। क्षेत्र में अब भी आधार केन्द्रों की संख्या बढ़ाए जाने की दरकार बनी हुई है। वहीं डाकघर के आधार सेंटर में अब भी सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। सुविधाओं के नाम पर यहां लोगों की बैठक व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी महुैया नहीं करवाई गई है। परिणाम स्वरूप खासकर डाकघर में आधार अपडेशन के लिए पहुंचने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पत्रिका ने उठाया था मुद्दा

जानकारी के अनुसार लालबर्रा क्षेत्र की 77 ग्राम पंचायतों के बच्चों और बड़ों के लिए लालबर्रा के डाकघर में एक मात्र आधार सेंटर बनाया गया था। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग आधार अपडेशन के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन इनमें कुछ का ही आधार अपडेशन हो पा रहा। शेष को अगले दिन के लिए बैरंग ही लौटाया जा रहा था। पत्रिका इस मामले में 77 पंचायतों के हजारों लोगों के लिए एक मात्र आधार सेंटर शीर्षक से खबर का प्रमुखता से प्रकाशन किया था। मामले को संज्ञान में लेकर बीआरसी कार्यालय में एक अन्य आधार सेंटर शुरू किया गया है। लेकिन यह भी बढ़ती भीड़ के मुकाबले नाकाफी साबित हो रहा है

सुबह से लग रही लंबी कतार

बीआरसी कार्यालय में सेंटर शुरू के बाद पत्रिका ने लालबर्रा के दोनों आधार सेंटर का मुआयना किया। यहां अब भी स्थिति पूर्व की भांति ही नजर आई। सुबह 9 बजे ही लंबी लाइन लगी नजर आई। कई बार पालकों को नंबर न लग पाने के कारण अपडेशन के लिए दो से तीन बार इस केन्द्र तक आना पड़ रहा है। पालकों की मांग है कि बच्चों के एमबीयू अपडेशन के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। ताकि इस प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न आए। इसी तरह नाम, मोबाइल नंबर बदलने पहुंचने वाले ग्रामीण भी बेजा परेशान होते नजर आए।

यह भी सामने आ रही परेशानी

बताया गया कि पांच से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया एमबीयू परेशानियों से भरा है। इससे आधार अपडेट करने वाले कर्मचारी से लेकर पालक और स्कूली शिक्षक भी परेशान हैं। जानकारी के अनुसार, जिन बच्चों को पहलें आधार कार्ड बन चुका है, उन्हें इसे अपडेट कराना अनिवार्य है। इसके लिए बच्चे की उंगलियों के निशान, आइरिस का मिलान कराना जरूरी है, लेकिन कई मामलों में मिलान न होने से बच्चे की अपडेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती।

सुविधाओं की भी दरकार

लालबर्रा के आधार सेंटरों की भले ही संख्या एक से दो कर दी गई है। लेकिन व्यवस्थाओं और सुविधाओं की ओर किसी भी ध्यान नहीं गया है। जगह की कमी, बैठक, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का टोटा अब भी बना हुआ है। खासकर बच्चों और महिलाओं को खासी परेशानियां हो रही है। दिनभर यहां युवतियां और महिलाओं को इन सुविधाओं के अभाव में परेशान होते देखा जा रहा है।
वर्सन
जानकारी मिलने पर बीआरसी कार्यालय में बच्चों का आधार अपडेशन कार्य शुरू करवा दिया गया है। रही बात सुविधाओं को लेकर हम पोस्ट मास्टर इस मामले में बात करेंगे।
भूपेन्द्र अहिरवार, तहसीलदार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 11:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / अब डाकघर के अलावा बीआरसी कार्यालय में भी करा सकते है आधार अपडेशन कार्य

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

लगातार सामने आ रहे मौत के मामले, सुरक्षा पर खड़े हो रहे सवाल

लगातार सामने आ रहे मौत के मामले, सुरक्षा पर खड़े हो रहे सवाल
बालाघाट

प्रदेश से लाल आतंक का सफाया, मुख्यमंत्री बोले स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आज का दिन

बालाघाट के आखिरी नक्सली ने साथी के साथ किया सरेंडर
बालाघाट

हद है! मप्र-महाराष्ट्र बार्डर पर माफियाओं ने नदी के बीच तैयार कर दिया अवैध रास्ता

बेखौफ रेत माफियाओं के सामने जिला प्रशासन पंगु - दो राज्यों की सीमा पर स्थित शिवन घाट पर अवैध रेत खनन
बालाघाट

हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़, शिवलिंग पर डाली ग्रेवी और जलपात्र में मटन का टुकड़ा

balaghat
बालाघाट

कलेक्टर के निर्देश पर परिवहन विभाग की कार्रवाई

कलेक्टर के निर्देश पर परिवहन विभाग की कार्रवाई
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.