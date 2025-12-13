अब डाकघर के अलावा बीआरसी कार्यालय में भी करा सकते है आधार अपडेशन कार्य

आमजनों के परेशानियां बताने पर पत्रिका ने इस मामले को प्रमुखता से उठाते हुए आमजनों की समस्या वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाई गई। लालबर्रा तहसीलदार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीआरसी कार्यालय में एक और आधार सेंटर शुरू करवा दिया है। लेकिन अब भी लोगों की भीड़ कम नहीं होने से समस्या का निदान नहीं हो पाया है। क्षेत्र में अब भी आधार केन्द्रों की संख्या बढ़ाए जाने की दरकार बनी हुई है। वहीं डाकघर के आधार सेंटर में अब भी सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। सुविधाओं के नाम पर यहां लोगों की बैठक व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी महुैया नहीं करवाई गई है। परिणाम स्वरूप खासकर डाकघर में आधार अपडेशन के लिए पहुंचने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।