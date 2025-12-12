नियमों का उल्लंघन करने वाली 4 बसों पर 21 हजार 400 रुपए का जुर्माना

कलेक्टर के निर्देश पर परिवहन विभाग की कार्रवाई
बालाघाट जिले के लांजी से हैदराबाद जाने वाली बसों में लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गढ़पाल ने बताया कि 11 दिसंबर की जांच के दौरान कई बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाते पाया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 4 बसों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 21 हजार 400 रुपए का जुर्माना लगाया है।
ज्ञात हो कि लांजी से रोजाना हैदराबाद के लिए बसें संचालित होती हैं। उनके नियम विरुद्ध संचालन की शिकायतें मिलने पर कलेक्टर मृणाल मीना ने परिवहन अधिकारी को तत्काल सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। निर्देशों के पालन में परिवहन विभाग की टीम ने मौके पर जांच कर कार्रवाई को अंजाम दिया।
परिवहन अधिकारी गढ़पाल ने स्पष्ट किया है कि यात्री सुरक्षा से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। आने वाले दिनों में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि बस संचालक नियमों का पालन करें और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके।
