नियमों का उल्लंघन करने वाली 4 बसों पर 21 हजार 400 रुपए का जुर्माना

बालाघाट जिले के लांजी से हैदराबाद जाने वाली बसों में लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गढ़पाल ने बताया कि 11 दिसंबर की जांच के दौरान कई बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाते पाया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 4 बसों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 21 हजार 400 रुपए का जुर्माना लगाया है।