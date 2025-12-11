11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

एमपी में चाय की टपरी पर रिश्वत लेते पकड़ाया तहसील का बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: तहसील कार्यालय के बाहर चाय की टपरी पर रिश्वत ले रहा था तहसील का बाबू, लोकायुक्त ने रंगेहाथों धरदबोचा...।

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Shailendra Sharma

Dec 11, 2025

balaghat

lokayukta caught babu taking bribe 3000 Rs (सोर्स- पत्रिका)

mp news: मध्यप्रदेशमें रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले का है जहां तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।

एक और रिश्वतखोर बाबू

बालाघटा जिले के तहसील कार्यालय बिरसा में पदस्थ बाबू राजकुमार रामटेके को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर बाबू राजकुमार रामटेके के खिलाफ संतोष ढेकवार नाम के युवक ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में फरियादी संतोष ढेकवार ने बताया था कि उसके खिलाफ जेल में बंद एक आरोपी ने फर्जी तरीके से जमीन बेचने का एक झूठा केस दर्ज कराया था। इसी केस के संबंध में जब वो बाबू राजकुमार रामटेके से मिला तो उन्होंने 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगते हुए कहा कि पैसे दोगे तो केस खत्म करा दूंगा।

चाय की टपरी पर रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू

फरियादी संतोष ने खुद के बाबू राजकुमार रामटेके से खुद के निर्दोष होने की बात कहते हुए किसी तरह से सौदा 3 हजार रुपये में तय किया। लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर 11 दिसंबर दिन गुरुवार को रिश्वत के तीन हजार रुपये देने के लिए फरियादी संतोष ढेकवार को रिश्वतखोर बाबू राजकुमार रामटेके के पास भेजा। बाबू ने रिश्वत की रकम देने के लिए तहसील कार्यालय के बाहर चाय की टपरी पर बुलाया और वहां पर जैसे ही रिश्वत की रकम ली तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों धरदबोचा।

नरसिंहपुर में तीन हजार रुपये रिश्वत लेते सहायक निरीक्षक पकड़ाया

नरसिंहपुर जिले में भी गुरुवार को लोकायुक्त की टीम ने सहकारिता निरीक्षक संजय दुबे को 3000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। रिश्वतखोर निरीक्षक संजय दुबे ने गोटेगांव तहसील के गांव सिमरिया के रहने वाले देवी प्रसाद तिवारी जो कि समति प्रबंधक है उससे दो महीने की सैलरी जारी करने के एवज में ये रिश्वत मांगी थी।
पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- कॉपरेटिव इंस्पेक्टर रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

ये भी पढ़ें

एमपी में कॉपरेटिव इंस्पेक्टर रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
नरसिंहपुर
narsinghpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 04:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / एमपी में चाय की टपरी पर रिश्वत लेते पकड़ाया तहसील का बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मध्यप्रदेश का बालाघाट जिला नक्सल मुक्त हुआ...अंतिम दो नक्सलियों ने किया सरेंडर

Madhya Pradesh Naxalism
बालाघाट

जांच में चिकित्सकों की भूमिका की भी मांग

आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन
बालाघाट

आधार अपडेशन के लिए प्रतिदिन उमड़ रही भीड़ तीन-तीन चक्कर लगाने के बाद भी नहीं हो पा रहा अपडेशन कार्य

आधार अपडेशन के लिए प्रतिदिन उमड़ रही भीड़
बालाघाट

गोंदिया तक हो सकता है पेंचवेली एक्सप्रेस का विस्तार, लाखों यात्रियों को होगा फायदा

panchvelli express
बालाघाट

पीएमश्री केन्द्रीय का आयोजन-

पीएमश्री केन्द्रीय का आयोजन-
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.