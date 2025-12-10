जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं से अवैध लेन-देन का मामला चर्चा में

जिला अस्पताल बालाघाट में गर्भवती महिलाओं के परिजनों से कथित रूप से किए जा रहे पैसों के लेन-देन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को आशा ऊषा सहयोगिनी कार्यकर्ता संगठन के बैनर तले जिलेभर की आशा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर सीएमएचओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। आशाओं का आरोप है कि जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं के परिजनों से पैसों की मांग की जाती है। आशा कार्यकर्ताओं को माध्यम बनाया जाता है, लेकिन जब भी इस तरह का मामला सामने आता है, तो कार्रवाई केवल आशा कार्यकर्ताओं पर ही की जाती है। चिकित्सकों की भूमिका की न तो निष्पक्ष जांच होती है और न ही उनके विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई की जाती है। आशा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है।