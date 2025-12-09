गोंदिया तक हो सकता है पेंचवेली एक्सप्रेस का विस्तार, लाखों यात्रियों को होगा फायदा

panchvelli express (file photo)
Panchvelli Express: मध्यप्रदेश के बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। उम्मीद जताई जा रही है कि पेंचवेली एक्सप्रेस का विस्तार जल्द ही महाराष्ट्र के गोंदिया तक किया जा सकता है। दिल्ली में संसद भवन में बालाघाट सांसद भारती पारधी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर उनके सामने पेंचवेली एक्सप्रेस के गोंदिया तक विस्तार किए जाने की मांग की है। इस दौरान सांसद पारधी ने रेल मंत्री के समक्ष और भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं।
दिल्ली में संसद भवन में बालाघाट लोकसभा क्षेत्र की सांसद भारती पारधी ने भारत सरकार के रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर क्षेत्र की रेल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की। इस दौरान सांसद भारती पारधी ने पेंचवेली एक्सप्रेस को बालाघाट होकर गोंदिया तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही कहा कि इस विस्तार से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, अधिक यात्रा विकल्प और समय की बचत का लाभ मिलेगा। सांसद ने क्षेत्र की तेजी से बढ़ती यात्री संख्या और माल परिवहन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गोंदिया-बालाघाट-जबलपुर रेलखंड के दोहरीकरण को प्राथमिकता देने की बात भी कही है। सांसद भारती पारधी ने विश्वास व्यक्त किया है कि रेल मंत्री इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेंगे।
सांसद भारती पारधी ने बालाघाट नगर के बैहर चौकी रेलवे क्रॉसिंग पर नए रेल ओवरब्रिज (आरओबी) के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यहां आए दिन जाम की स्थिति बनती है, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में आरओबी बनने से नगरवासियों को राहत मिलेगी।
