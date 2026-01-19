प्रवेश मलेवार 144 मतों से चुनाव जीतकर बने 22 वें अध्यक्ष

जानकारी के अनुसार चुनाव के लिए विभिन्न पदों पर दावेदारी करने वाले 34 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। जिसमें अध्यक्ष के एक पद के लिए 4 प्रत्याशियों में अरविंद राय को 117, आनंद टेभरे को 107, प्रवेश मलेवार 144 और मीना कुर्वे को कुल 80 मत प्राप्त हुए। सर्वाधिक 144 मत प्राप्त करने पर प्रवेश मलेवार को जिला अध्यक्ष घोषित किया गया। इस मतदान में 5 अधिवक्ताओं के मत रिजेक्ट घोषित किए गए। उपाध्यक्ष के एक पद के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में थे, इनमें धर्मेंद्र धानेश को 116, दिलीप चौधरी को सर्वधिक 169 मत, वही दिनेश्वरी राणा को 167 मत प्राप्त हुए। दिलीप चौधरी को उपाध्यक्ष घोषित किया गया। इस चुनाव में 11 मत रिजेक्ट घोषित किए गए। इसी तरह सचिव पद के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में थे। राकेश सिंगारे को 71 मतों से संतोष होना पड़ा, वहीं महेंद्र (मधु) बिसेन ने सर्वाधिक 256 मत प्राप्त किए। विक्रम सिंह भूते को 132 मत प्राप्त हुए। सर्वाधिक मत मिलने पर महेंद्र मधु बिसेन को सचिव चुना गया। सचिव पद के लिए हुई मतगणना में 5 अधिवक्ताओं के मत रिजेक्ट पाए गए। सह सचिव के 2 पदो के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में थे, मुकेश लिल्हारे ने सर्वाधिक 194, गितेश्वरी कुंजाम ने 183 मत प्राप्त कर सहसचिव का पद अपने नाम किया। प्रत्याशी अशोक शर्मा को 143, विकाश खुरसेल को 71, वहीं आनंद मेश्राम को 146 मत प्राप्त हुए।