20 युवाओं को दिया कम्प्यूटर प्रशिक्षण, 300 बच्चों को बांटी शिक्षण सामग्री

इस शिविर में बोदारी, कोरक के करीब युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह कुंडेकाश, बोदरी, कोहनीमोड, उलर्सी, कला गठिया, बारगुङ, सतोना गांव के लगभग 300 बच्चों को जरूरत की शिक्षण सामग्री में स्कूल बैग, पेन कॉपी, ज्योमेट्री बॉक्स वितरित किया। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।