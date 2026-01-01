20 युवाओं को दिया कम्प्यूटर प्रशिक्षण, 300 बच्चों को बांटी शिक्षण सामग्री
बिरसा. जिले में नक्सल विरोधी अभियान में तैनात 7 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सामाजिक सरोकार के तहत भी कार्यक्रम करवा रही है। कमांडेंट कपिंग गिल के निर्देशन में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्राम कोरका बिरसा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कम्प्यूटर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
इस शिविर में बोदारी, कोरक के करीब युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह कुंडेकाश, बोदरी, कोहनीमोड, उलर्सी, कला गठिया, बारगुङ, सतोना गांव के लगभग 300 बच्चों को जरूरत की शिक्षण सामग्री में स्कूल बैग, पेन कॉपी, ज्योमेट्री बॉक्स वितरित किया। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।
कार्यक्रम के दौरान बटालियन के अजय पटियाल उप कमांडेंट, संतोष वर्मा सहायक कमांडेंट, सुरेंद्रनाथ सहायक कमांडेंट एवं अन्य जवान उपस्थित रहे।
