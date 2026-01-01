30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

20 युवाओं को दिया कम्प्यूटर प्रशिक्षण, 300 बच्चों को बांटी शिक्षण सामग्री

बिरसा. जिले में नक्सल विरोधी अभियान में तैनात 7 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सामाजिक सरोकार के तहत भी कार्यक्रम करवा रही है। कमांडेंट कपिंग गिल के निर्देशन में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्राम कोरका बिरसा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कम्प्यूटर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस शिविर में बोदारी, कोरक के [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

बालाघाट

image

Akhilesh Kumar

Jan 30, 2026

20 युवाओं को दिया कम्प्यूटर प्रशिक्षण, 300 बच्चों को बांटी शिक्षण सामग्री

20 युवाओं को दिया कम्प्यूटर प्रशिक्षण, 300 बच्चों को बांटी शिक्षण सामग्री

बिरसा. जिले में नक्सल विरोधी अभियान में तैनात 7 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सामाजिक सरोकार के तहत भी कार्यक्रम करवा रही है। कमांडेंट कपिंग गिल के निर्देशन में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्राम कोरका बिरसा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कम्प्यूटर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

इस शिविर में बोदारी, कोरक के करीब युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह कुंडेकाश, बोदरी, कोहनीमोड, उलर्सी, कला गठिया, बारगुङ, सतोना गांव के लगभग 300 बच्चों को जरूरत की शिक्षण सामग्री में स्कूल बैग, पेन कॉपी, ज्योमेट्री बॉक्स वितरित किया। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।

कार्यक्रम के दौरान बटालियन के अजय पटियाल उप कमांडेंट, संतोष वर्मा सहायक कमांडेंट, सुरेंद्रनाथ सहायक कमांडेंट एवं अन्य जवान उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 07:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / 20 युवाओं को दिया कम्प्यूटर प्रशिक्षण, 300 बच्चों को बांटी शिक्षण सामग्री
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खैरलांजी पुलिस बोली, महिला के साथ मारपीट करने सहित अन्य मामले में प्रकरण दर्ज

खैरलांजी पुलिस बोली, महिला के साथ मारपीट करने सहित अन्य मामले में प्रकरण दर्ज
बालाघाट

जिला अधिवक्ता संघ चुनाव संपन्न

जिला अधिवक्ता संघ चुनाव संपन्न
बालाघाट

नवेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम गोंगलई का मामला

नवेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम गोंगलई का मामला
बालाघाट

फिर पानी में लाखों रुपए खर्च करने की तैयारी में शहर की नगरपालिका

फिर पानी में लाखों रुपए खर्च करने की तैयारी में शहर की नगरपालिका
बालाघाट

नदी किनारे बसे गांवों में टोकन के जरिए रेत कारोबारी बढ़ा रहे रेत का कारोबार

नदी किनारे बसे गांवों में टोकन के जरिए रेत कारोबारी बढ़ा रहे रेत का कारोबार
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.