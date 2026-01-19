19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

स्वयं से काटे गए विशालकाय पेड़ में दबा ग्रामीण, दर्दनाक मौत

नवेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम गोंगलई का मामला

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Jan 19, 2026

नवेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम गोंगलई का मामला

नवेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम गोंगलई का मामला

जिले के नवेगांव ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम गोंगलई से रविवार की सुबह एक हृदय विदारक घटना सामने आई। खेत में पेड़ की कटाई छटाई कार्य के दौरान स्वयं से काटा गया एक विशालकाय पेड़ अचानक ग्रामीण के उपर गिर गया। इस हादसे में ग्रामीण की मौके पर मौत हो गई। मृतक सुरज पिता कोठूलाल देवारे (49) ग्राम पंचायत गोंगलई का ही निवासी है।

मृतक के भाई जीयालाल ने बताया कि रविवार की सुबह वे अपने भाई सुरज, कमलेश लिल्हारे और उपवंशी के साथ अपने खेत में पेड़ कटाई छटाई के लिए पहुंचे थे। सुरज भी एक पेड़ की कटाई कर रहा था। इस दौरान एक कटा हुआ पेड़ अचानक खेत के दूसरी तरफ न गिरते हुए झाडिय़ों से फंसकर सुरज के उपर ही तेजी आकर धराशायी हो गया। इस हादसे में सुरज को सिर और गले में गंभीर चोट व घाव लगने से मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। बताया गया कि सुरज के पेड़ के नीचे ही दबा रह गया। मौके पर चीख पुकार सुनकर आस पास के ग्रामीणों का मौके पर हुजूम लग गया। सभी की मदद से पेड़ के नीचे दबे सुरज को किसी तरह निकाला गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। नवेगांव ग्रामीण थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की। मृतक के शव को जिला अस्पताल पहुंचाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले विवेचना की जा रही है।

ग्राम पंचायत सरपंच मुकेश पटले के अनुसार घटना की जानकारी मिलने पर जब वे खेत पहुंचे। तब तक सुरज की मौत हो चुकी थी। सभी ने घटना को दुखद और स्पब्ध करने वाली बताया। बताया गया कि सुरज के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा तीन पुत्र व एक पुत्री है। सुरज अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर परिवार का भरण पोषण किया करता था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 12:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / स्वयं से काटे गए विशालकाय पेड़ में दबा ग्रामीण, दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला अधिवक्ता संघ चुनाव संपन्न

जिला अधिवक्ता संघ चुनाव संपन्न
बालाघाट

फिर पानी में लाखों रुपए खर्च करने की तैयारी में शहर की नगरपालिका

फिर पानी में लाखों रुपए खर्च करने की तैयारी में शहर की नगरपालिका
बालाघाट

नदी किनारे बसे गांवों में टोकन के जरिए रेत कारोबारी बढ़ा रहे रेत का कारोबार

नदी किनारे बसे गांवों में टोकन के जरिए रेत कारोबारी बढ़ा रहे रेत का कारोबार
बालाघाट

ऑल इंडिया स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण के साथ भव्य समापन-

ऑल इंडिया स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण के साथ भव्य समापन-
बालाघाट

शहर के हनुमान चौक में उपवास रख दिा सांकेतिक धरना

शहर के हनुमान चौक में उपवास रख दिा सांकेतिक धरना
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.