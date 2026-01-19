स्वयं से काटे गए विशालकाय पेड़ में दबा ग्रामीण, दर्दनाक मौत

मृतक के भाई जीयालाल ने बताया कि रविवार की सुबह वे अपने भाई सुरज, कमलेश लिल्हारे और उपवंशी के साथ अपने खेत में पेड़ कटाई छटाई के लिए पहुंचे थे। सुरज भी एक पेड़ की कटाई कर रहा था। इस दौरान एक कटा हुआ पेड़ अचानक खेत के दूसरी तरफ न गिरते हुए झाडिय़ों से फंसकर सुरज के उपर ही तेजी आकर धराशायी हो गया। इस हादसे में सुरज को सिर और गले में गंभीर चोट व घाव लगने से मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। बताया गया कि सुरज के पेड़ के नीचे ही दबा रह गया। मौके पर चीख पुकार सुनकर आस पास के ग्रामीणों का मौके पर हुजूम लग गया। सभी की मदद से पेड़ के नीचे दबे सुरज को किसी तरह निकाला गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। नवेगांव ग्रामीण थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की। मृतक के शव को जिला अस्पताल पहुंचाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले विवेचना की जा रही है।