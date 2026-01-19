स्वयं से काटे गए विशालकाय पेड़ में दबा ग्रामीण, दर्दनाक मौत

नवेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम गोंगलई का मामला
जिले के नवेगांव ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम गोंगलई से रविवार की सुबह एक हृदय विदारक घटना सामने आई। खेत में पेड़ की कटाई छटाई कार्य के दौरान स्वयं से काटा गया एक विशालकाय पेड़ अचानक ग्रामीण के उपर गिर गया। इस हादसे में ग्रामीण की मौके पर मौत हो गई। मृतक सुरज पिता कोठूलाल देवारे (49) ग्राम पंचायत गोंगलई का ही निवासी है।
मृतक के भाई जीयालाल ने बताया कि रविवार की सुबह वे अपने भाई सुरज, कमलेश लिल्हारे और उपवंशी के साथ अपने खेत में पेड़ कटाई छटाई के लिए पहुंचे थे। सुरज भी एक पेड़ की कटाई कर रहा था। इस दौरान एक कटा हुआ पेड़ अचानक खेत के दूसरी तरफ न गिरते हुए झाडिय़ों से फंसकर सुरज के उपर ही तेजी आकर धराशायी हो गया। इस हादसे में सुरज को सिर और गले में गंभीर चोट व घाव लगने से मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। बताया गया कि सुरज के पेड़ के नीचे ही दबा रह गया। मौके पर चीख पुकार सुनकर आस पास के ग्रामीणों का मौके पर हुजूम लग गया। सभी की मदद से पेड़ के नीचे दबे सुरज को किसी तरह निकाला गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। नवेगांव ग्रामीण थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की। मृतक के शव को जिला अस्पताल पहुंचाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले विवेचना की जा रही है।
ग्राम पंचायत सरपंच मुकेश पटले के अनुसार घटना की जानकारी मिलने पर जब वे खेत पहुंचे। तब तक सुरज की मौत हो चुकी थी। सभी ने घटना को दुखद और स्पब्ध करने वाली बताया। बताया गया कि सुरज के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा तीन पुत्र व एक पुत्री है। सुरज अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर परिवार का भरण पोषण किया करता था।
