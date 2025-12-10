77 पंचायतों के हजारों लोगों के लिए एक मात्र आधार सेंटर

आधार प्रोफाइल में बायोमेट्रिक जानकारी को अपडेट करने और अन्य सुधार करने इन दिनों जिलेभर में मॅडेटरी बायोमेट्रिक अपडेशन (एमबीयू) की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए बच्चे बड़े सभी बेजा परेशान हो रहे हैं। जिला मुख्यालय के अलावा जिले के लालबर्रा क्षेत्र अपडेशन को लेकर बेजा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार लालबर्रा क्षेत्र की 77 ग्राम पंचायतों के बच्चों और बड़ों के लिए लालबर्रा के डाकघर में एक मात्र आधार सेंटर बनाया गया है। इस कारण प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग आधार अपडेशन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ का ही आधार अपडेशन हो पा रहा है। शेष को अगले दिन के लिए बैरंग ही लौटा दिया जा रहा है।