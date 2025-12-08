आदमखोर बना आवारा श्वान एक व्यक्ति की ली जान

इस पूरे मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ परेश उपलव से की गई चर्चा के दौरान उन्हें अनभिग्यता जारी करते हुए बताया कि जिला अस्पताल में प्रतिदिन ही श्वान के काटने के मामले आया करते हैं। लेकिन अब तक किसी को कोई नुकसानी के मामले सामने नहीं आए हैं। उनका कहना है कि यदि कोई संशय था तो मृतक के शव का पीएम करवाया जाना था। दवा की गुणवत्ता या मिलावट जैसी कोई बात नहीं हो सकती है।

वर्सन

श्वानों को पकडऩा यह नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। जहां तक बात जिला अस्पताल में तीन डोज लगने और सुधार नहीं होने की है यह मुमकिन नहीं है। प्रतिदिन ही मामले आते हैं, सुधार भी हुए हैं। फिर भी क्या मामला है हम पता करते हैं।

डॉ परेश उपलव, सीएमएचओ बालाघाट