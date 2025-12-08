एमपी के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर, 2 करोड़ 36 लाख के ईनामी नक्सलियों ने सीएम मोहन के सामने सौंपे हथियार

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस समर्पण के दौरान पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की ओर से दिए लक्ष्य की ओर बढ़ रहे मध्यप्रदेश के इस कदम को प्रभावी बताया। सीएम ने कहा कि, हम लाल आतंक या हथियार को किसी को उठाने या रखने नहीं देगें। जो भी शेष नक्सली हैं, उनसे अपील है कि वो भी सरेंडर करें। यहां पर पुर्नवास नीति का उन्हें लाभ मिलेगा। बल्कि पुर्नवास नीति से बढ़कर लाभ देने का काम किया जाएगा। सीएम ने उन नक्सलियों को चेताते हुए कहा- जो सरेंडर नहीं करेंगे, उन्हें अपने खात्मे के लिए तैयार रहना है। हमने जो समय सीमा तय की है, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।