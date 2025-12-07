हर आपदा और प्रबंधन में सीना ताने इस फोर्स के यह जवान

63 वॉ होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस समारोह शनिवार को होमगार्ड लाइन आकाशवाणी के सामने अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष भारती सिंह ठाकुर एवं विशिष्ट अतिथि अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे थे। दोनों अतिथियों का स्वागत डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रजनी खटीक ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया।

सुबह 10.30 बजे मुख्य अतिथि को परेड द्वारा सलामी दी गई। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। परेड में प्लाटून कमांडर श्याम सिंह धुर्वे एवं टूआईसी महेश कुमार उइके ने नेतृत्व करते हुए उत्कृष्ट समन्वय प्रस्तुत किया। दो प्लाटून होमगार्ड जवानों तथा दो टुकडिय़ों सिविल डिफेंस वालेंटियर्स ने प्रभावी मार्च पास्ट कर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। पुलिस, एसएएफ एवं होमगार्ड की संयुक्त बैंड पार्टी ने आकर्षक धुनों से माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रजनी खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह तथा गृह सचिव गोविंद मोहन के संदेशों का वाचन किया। मुख्य अतिथि ठाकुर ने सभी जवानों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए आपदा, बाढ़ एवं रेस्क्यू कार्यों में होमगार्ड की सतत् सेवाओं की सराहना की।