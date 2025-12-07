7 दिसंबर 2025,

बालाघाट

हर आपदा और प्रबंधन में सीना ताने इस फोर्स के यह जवान

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर अनुशासन और सेवा भाव का शानदार प्रदर्शन

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 07, 2025

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर अनुशासन और सेवा भाव का शानदार प्रदर्शन

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर अनुशासन और सेवा भाव का शानदार प्रदर्शन

63 वॉ होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस समारोह शनिवार को होमगार्ड लाइन आकाशवाणी के सामने अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष भारती सिंह ठाकुर एवं विशिष्ट अतिथि अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे थे। दोनों अतिथियों का स्वागत डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रजनी खटीक ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया।
सुबह 10.30 बजे मुख्य अतिथि को परेड द्वारा सलामी दी गई। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। परेड में प्लाटून कमांडर श्याम सिंह धुर्वे एवं टूआईसी महेश कुमार उइके ने नेतृत्व करते हुए उत्कृष्ट समन्वय प्रस्तुत किया। दो प्लाटून होमगार्ड जवानों तथा दो टुकडिय़ों सिविल डिफेंस वालेंटियर्स ने प्रभावी मार्च पास्ट कर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। पुलिस, एसएएफ एवं होमगार्ड की संयुक्त बैंड पार्टी ने आकर्षक धुनों से माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रजनी खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह तथा गृह सचिव गोविंद मोहन के संदेशों का वाचन किया। मुख्य अतिथि ठाकुर ने सभी जवानों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए आपदा, बाढ़ एवं रेस्क्यू कार्यों में होमगार्ड की सतत् सेवाओं की सराहना की।

दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

कार्यक्रम में होमगार्ड परिवार के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। मुख्य अतिथि द्वारा नवीन सैनिक बैरक का शुभारंभ भी किया गया। एसडीईआरएफ टीम ने आपदा प्रबंधन से संबंधित आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई तथा विभिन्न तकनीकों का लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन प्रस्तुत किया। जिसे उपस्थित जनसमूह ने रुचि के साथ देखा।

कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले होमगार्ड, एसडीईआरएफ एवं सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अंत में स्वल्पाहार वितरण के उपरांत डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

