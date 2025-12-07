एमपी में नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर, सीएम मोहन यादव के सामने डाले हथियार

Biggest Naxalite Surrender 10 Most Wanted Naxals Lay Down Arms
mp news: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में रविवार को सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ। यहां एक साथ 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों पर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 2 करोड़ 36 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। सभी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने पुलिस लाइन बालाघाट में आयोजित 'पुनर्वास से पुनर्जीवन' कार्यक्रम में आत्मसमर्पण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह, डीजीपी कैलाश मकवाना सहित आलाधिकारी उपस्थित रहे।
