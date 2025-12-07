10 करोड़ के अस्पताल निर्माण में लापरवाही का लग रहा ग्रहण

भौगोलिक दृष्टि से इतने बड़े क्षेत्र और बढ़ती आबादी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां संसाधनों की कमी है। क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही है। गंभीर स्थिति होने पर प्रभावित व्यक्ति को बिरसा स्वास्थ्य केंद्र लाया जाता है। यहां प्राथमिक उपचार बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। बिरसा से बालाघाट की दूरी लगभग 100 किमी होने से मरीज की तबीयत जाते-जाते और भी खराब हो जाती है। यदि बिरसा स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों की सुविधा हो जाए तो मरीज का इलाज बिरसा में ही हो सकता है। जन अपेक्षा है की नए भवन का निर्माण शीघ्र ही प्रारंभ किया जाए।

निर्माण एजेंसी तय होने पर हमने पुराने भवन को खाली कर दिया है। दीवाली के बाद काम शुरू किया जाना था। लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। इसके लिए हम पत्र व्यवहार करेंगे।

सुनील सिंह, बीएमओ बिरसा