व्यवस्थाओं में बड़े सुधार की तैयारी, ट्रॉमा यूनिट को दुरुस्त करने पर विशेष जोर

सिविल सर्जन डॉ जैन ने बताया कि जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्णय लिया गया है कि पुरुषों का ट्रॉमा यूनिट के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। विजिटर रजिस्टर में साइन, आधार नंबर और संबद्ध मरीज का नाम लिखना अनिवार्य होगा। लेबर रूम व आपरेशन थियेटर में आशा कार्यकर्ताओं का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक मरीज की काउंसलिंग वीडियो कैमरे के सामने की जाएगी।

सिविल सर्जन डॉ जैन ने बताया कि जिला अस्पताल में 01 जनवरी से टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा और इसमें एक मरीज के साथ केवल एक अटेंडेंट को ही अनुमति मिलेगी। अस्पताल परिसर के अंदर प्राइवेट एंबुलेंस का प्रवेश बंद रहेगा।