कुछ ही दिनों में होने वाली थी शादी और युवती की कुएं में मिली लाश

मृतिका द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसकी मौत के लिए निक्कू गौतम जिम्मेदार है। परिजनों का कहना है कि सामाजिक बदनामी और शादी टूटने के डर से पल्लवी ने यह कदम उठाया। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर निक्कू गौतम को हिरासत में ले लिया है। महकेपार चौकी पुलिस ने उसे थाना तिरोड़ी पुलिस को सौंप दिया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है।

थाना प्रभारी तिरोड़ी ने बताया कि महकेपार चौकी क्षेत्र में युवती द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। सुसाइड नोट के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।