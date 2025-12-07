कुछ ही दिनों में होने वाली थी शादी और युवती की कुएं में मिली लाश

कुएं में कूदकर की आत्महत्या
जिले के पठार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़पानी में एक 25 वर्षीय युवती की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महकेपार पुलिस चौकी अंतर्गत थाना तिरोड़ी क्षेत्र में युवती ने घर के पीछे स्थित कुएं में कूदकर जीवन समाप्त कर लिया। मृतिका ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने गांव के ही युवक निकेश उर्फ निक्कू गौतम को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है।
जानकारी के अनुसार ग्राम बड़पानी निवासी नरेंद्र बिक्षोडे की पुत्री पल्लवी (25) की लाश शनिवार 6 दिसंबर की सुबह घर के पीछे कुएं में देखी गई। घटना की खबर फैलते ही गांव में हडक़ंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
परिजनों ने बताया कि 5 दिसंबर की रात पल्लवी ने परिवार के साथ भोजन किया था और अपनी नानी के साथ सोई थी। सुबह जब वह बिस्तर पर नहीं मिली तो खोजबीन की गई। इसी दौरान घर के पीछे कुएं के पास उसका दुपट्टा और एक सुसाइड नोट मिला है। जिससे अनहोनी की आशंका जताई गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
परिजनों के अनुसार पल्लवी की शादी को लेकर बातचीत चल रही थी। दो दिन पहले ही उसे देखने लडक़े पक्ष के लोग आए थे और सभी को रिश्ता पसंद आ गया था। अगले दिन रिश्ता पक्का होने वाला था, लेकिन इसी बीच यह घटनाक्रम हो गया।
बताया जा रहा है कि पल्लवी की गांव के ही निकेश उर्फ निक्कू गौतम से जान पहचान और दोस्ती थी। कुछ समय से दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। आरोप है कि निक्कू ने पल्लवी को धमकी दी थी कि वह उसकी शादी नहीं होने देगा। जब लडक़े पक्ष के लोग पल्लवी को देखकर लौट रहे थे, तब निक्कू ने रास्ते में उन्हें रोककर अपने संबंधों की जानकारी दी और रिश्तेदारों तक भी यह बात पहुंचाई, जिससे शादी टूटने की आशंका बन गई।
मृतिका द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसकी मौत के लिए निक्कू गौतम जिम्मेदार है। परिजनों का कहना है कि सामाजिक बदनामी और शादी टूटने के डर से पल्लवी ने यह कदम उठाया। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर निक्कू गौतम को हिरासत में ले लिया है। महकेपार चौकी पुलिस ने उसे थाना तिरोड़ी पुलिस को सौंप दिया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है।
थाना प्रभारी तिरोड़ी ने बताया कि महकेपार चौकी क्षेत्र में युवती द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। सुसाइड नोट के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
