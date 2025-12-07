पीएम आवास योजना में गड़बड़ घोटाला, 17 हितग्राहियों के विरूद्ध एफआईआर

नपा ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए दी गई राशि का दुरूपयोग करने के कारण पूर्व में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के 06 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें खास बात यह है कि जिम्मेदारों ने बिना पड़ताल किए पति-पत्नी को योजना का लाभ दे दिया। वार्ड 09 लोहार गली के सुरेश सहारे और उसकी पत्नी सुनीता सहारे दोनों को इस योजना का लाभ दिया गया। वार्ड 29 के सिकंदर सिंग जूनी पिता भगत सिंग जूनी, वार्ड 31 सरेखा बालाघाट के केशरी पिता जग्गों कावरे, वार्ड 14 बुढ़ी के अजय पिता आनंद गौरे, वार्ड 32 की शारदा पति लक्ष्मण शेंद्रे, वार्ड 09 लोहार गली के सुरेश सहारे और उसकी पत्नी सुनीता सहारे के विरूद्ध एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

डिफाल्टर हितग्राहियों से वसूली के लिए थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं कुर्की की कार्रवाई के प्रयास भी तेज कर दिए हैं। सभी से राशि वसूल की जाएगी।

बीडी कतरोलिया, सीएमओ नपा बालाघाट