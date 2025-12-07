7 दिसंबर 2025,

बालाघाट

पीएम आवास योजना में गड़बड़ घोटाला, 17 हितग्राहियों के विरूद्ध एफआईआर

एक करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपए का गड़बड़ घोटाले का मामला सामने आया

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 07, 2025

एक करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपए का गड़बड़ घोटाले का मामला सामने आया

एक करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपए का गड़बड़ घोटाले का मामला सामने आया

शहरी नगरपालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपए का गड़बड़ घोटाले का मामला सामने आया है। अक्टूबर महीने में उजागर हुए इस मामले में नपा ने 133 ऐसे हितग्राहियों को यह राशि जारी कर दी थी, जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अब नपा को इन हितग्राहियों से राशि वसूलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
शासन के निर्देश के बाद नपा ने इन हितग्राहियों के नाम सरेंडर तो कर दिए हैं, लेकिन वसूली चुनौती बनी हुई है। नपा सीएमओ के अनुसार कई हितग्राही आवास छोडकऱ चले गए हैं। वहीं कुछ ने अपने आवास बेच दिए हैं। जिससे राशि की वापसी मुश्किल हो गई है। कलेक्टर मृणाल मीणा लगातार इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। वसूली अभियान को लेकर नपा का अमला सक्रिय है। सीएमओ ने वसूली को लेकर गंभीरता दिखाई है, लेकिन अभी तक पूरी राशि वसूल नहीं हो पाई है।

17 के खिलाफ एफआईआर

नपा सीएमओ बीडी कतरोलिया ने बताया कि डिफाल्टर हितग्राहियों के नामों की होर्डिंग सार्वजनिक रूप से लगाई गई थी। इसके बाद 6 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया। अब राशि जमा न करने वाले 17 हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में आवेदन दिया गया है, पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा 56 हितग्राहियों के खिलाफ तहसीलदार कार्यालय से आरआरसी राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी कराई जा रही है। वहीं 20 से 22 हितग्राहियों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी प्रक्रिया में है। सीएमओ के अनुसार जल्द ही संपूर्ण राशि वसूल कर शासन को भेजी जाएगी।

इन 6 लोगों पर एफआईआर

नपा ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए दी गई राशि का दुरूपयोग करने के कारण पूर्व में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के 06 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें खास बात यह है कि जिम्मेदारों ने बिना पड़ताल किए पति-पत्नी को योजना का लाभ दे दिया। वार्ड 09 लोहार गली के सुरेश सहारे और उसकी पत्नी सुनीता सहारे दोनों को इस योजना का लाभ दिया गया। वार्ड 29 के सिकंदर सिंग जूनी पिता भगत सिंग जूनी, वार्ड 31 सरेखा बालाघाट के केशरी पिता जग्गों कावरे, वार्ड 14 बुढ़ी के अजय पिता आनंद गौरे, वार्ड 32 की शारदा पति लक्ष्मण शेंद्रे, वार्ड 09 लोहार गली के सुरेश सहारे और उसकी पत्नी सुनीता सहारे के विरूद्ध एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
वर्सन
डिफाल्टर हितग्राहियों से वसूली के लिए थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं कुर्की की कार्रवाई के प्रयास भी तेज कर दिए हैं। सभी से राशि वसूल की जाएगी।
बीडी कतरोलिया, सीएमओ नपा बालाघाट

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / पीएम आवास योजना में गड़बड़ घोटाला, 17 हितग्राहियों के विरूद्ध एफआईआर

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

