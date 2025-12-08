8 दिसंबर 2025,

बालाघाट

वार्षिकोत्सव में दिखा भारत की सांस्कृतिक विविधता का दृश्य

पीएमश्री केन्द्रीय का आयोजन-

बालाघाट

Mukesh Yadav

Dec 08, 2025

पीएमश्री केन्द्रीय का आयोजन-

पीएमश्री केन्द्रीय का आयोजन-

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह असिस्टेंट कमांडर 123 बटालियन सीआरपीएफ पंकज कुमार के विशिष्ठ आतिथ्य एवं मानवाधिकार कार्यकत्र्ता फिरोजा खान की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ अतिथियों एवं प्राचार्य ने मॉ सरस्वती देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना की। प्राचार्य अरुण तुमसरे ने अतिथियों का हरित पादप देकर स्वागत किया। वरिष्ठ शिक्षक-शिक्षिकाओं ने आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया।

विद्यालय में वर्षभर की शैक्षणिक एवं अन्य क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों का विवरण दिया गया। विद्यार्थियों के संभागीय व राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें अतिथियों ने प्रमाण पत्र, मेडल एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

विभिन्न राज्यों का किया गया नृत्य

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गणेश वंदना, प्रेरणा गीत, स्वागत नृत्य, जंगली जानवर संरक्षण पर आधारित नृत्य, आदिवासी नृत्य के साथ भारत के कई राज्यों के पारंपरिक नृत्य जैसे राजस्थानी नृत्य, बंगाली नृत्य, पंजाबी नृत्य, गुजराती नृत्य, तमिल नृत्य, तेलुगू नृत्य, बिहु नृत्य और मराठी नृत्य आदि के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर प्रस्तुत किया गया। दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इनके अलावा योग प्रदर्शन, हिंदी और अंग्रेजी नाटक तथा ऑर्केस्ट्रा ने भी दर्शकों का मन मोहा। अंत में विशिष्ठ अतिथि ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा की।

Published on:

08 Dec 2025 04:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / वार्षिकोत्सव में दिखा भारत की सांस्कृतिक विविधता का दृश्य

