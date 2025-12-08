8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

आवागमन में बन रहे थे बाधा, वारा के शिवधाम से हटाया गया अतिक्रमण

वाहनों को जाने-आने में हो रही थी भारी परेशानी

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 08, 2025

वाहनों को जाने-आने में हो रही थी भारी परेशानी

वाहनों को जाने-आने में हो रही थी भारी परेशानी

जनपद की ग्राम पंचायत वारा के शिवधाम मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सरपंच सूर्यभान सिंह पूसाम व प्रवीण खरोले की उपस्थिति में वार्ड नंबर 3 से जुड़े शिव धाम मोहल्ले के मुख्य मार्ग पर जेसीबी के माध्यम से सडक़ के दोनों तरफ का अतिक्रमण हटाकर सडक़ तक बनाए गए पार्किंग स्थल को तोड़ा गया।

बता दें कि वारासिवनी-बालाघाट सडक़ मार्ग पर ग्राम वारा में रेल्वे क्रासिंग के उपर से ओवर ब्रिज बनाने का कार्य चल रहा है। वारासिवनी व बालाघाट छोर की उपरी सडक़ व पिल्लर का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। अब रेल्वे लाइन के उपरी हिस्से में ओवर ब्रिज के भाग का निर्माण किया जाना है। रेल्वे के अनुरोध पर एसडीएम वारासिवनी ने 5 से 31 दिसंबर तक इस मार्ग पर आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित कर बायपास मार्ग से वाहनों का आवागमन करने के निर्देश जारी किए हंै। इसमें एक मार्ग लालबर्रा रोड होते हुए गायत्री मंदिर से आगे सीधे नेवरगांव से लवादा, तो दूसरा मार्ग नगर के वार्ड 4 गणेश मंदिर से शिवधाम पुलिया होते हुए वाराटोला मार्ग पर डायवर्ट किया गया है। लेकिन शिवधाम से वारा टोला मार्ग तक कई स्थानों पर नागरिकों ने सडक़ के किनारे अतिक्रमण कर लिया था। मार्ग पर लंबे समय से दो वाहन आपस में क्रॉस नहीं हो पा रहे थे। दुर्घटना की संभावना बनी हुई थी। बालाघाट रोड पूरी तरह बंद होने पर इस मार्ग से यातायात बढ़ गया था। परिणाम स्वरूप अतिक्रमण को हटाकर आवागमन को सुलभ बनाया गया है।

मार्ग हो गया है जर्जर

ग्राम पंचायत ने जेसीबी के माध्यम से मार्ग के शुरू से आखरी तक किनारे के अतिक्रमण और गंदगी को हटाने का कार्य किया। ताकि छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन आसानी से आवागमन कर सकें। हालांकि इस मार्ग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, जो पुन: निर्माण कार्य की स्थिति में पड़ी हुई है। लेकिन जिम्मेदारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। लोगों को जर्जर रोड पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने उक्त मार्ग को दुरुस्त करने या नए मार्ग का निर्माण करने की मांग भी की है।
इनका कहना है।
एसडीएम एवं तहसीलदार के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यह हमारा मार्ग बहुत ज्यादा खराब हो गया है। हम यह भी मांग करेंगे कि भविष्य में इसका जल्द निर्माण किया जाए। क्योंकि पंचायत इतने लंबे मार्ग के निर्माण कार्य करने में सक्षम नहीं है।
सूर्यभान सिंह पूसाम, सरपंच वारा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 04:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / आवागमन में बन रहे थे बाधा, वारा के शिवधाम से हटाया गया अतिक्रमण

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पीएमश्री केन्द्रीय का आयोजन-

पीएमश्री केन्द्रीय का आयोजन-
बालाघाट

सप्ताह भर बाद बहाल हुई पेयजल व्यवस्था ट्रामा सेंटर के गेट पर बने दोनों वाटर कूलर सुधारे गए

सप्ताह भर बाद बहाल हुई पेयजल व्यवस्था ट्रामा सेंटर के गेट पर बने दोनों वाटर कूलर सुधारे गए
बालाघाट

परिजनों ने जिला अस्पताल की रैबिज इंजेक्शन की गुणवत्ता पर खड़े किए सवाल नपा परिषद के आवारा श्वानों को लेकर चलाए गए अभियान को भी बताया दिखावा

काटने से एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत
बालाघाट

एमपी के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर, 2 करोड़ 36 लाख के ईनामी नक्सलियों ने सीएम मोहन के सामने सौंपे हथियार

Biggest Naxal Surrender
बालाघाट

एमपी में नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर, सीएम मोहन यादव के सामने डाले हथियार

balaghat
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.