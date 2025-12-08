आवागमन में बन रहे थे बाधा, वारा के शिवधाम से हटाया गया अतिक्रमण

बता दें कि वारासिवनी-बालाघाट सडक़ मार्ग पर ग्राम वारा में रेल्वे क्रासिंग के उपर से ओवर ब्रिज बनाने का कार्य चल रहा है। वारासिवनी व बालाघाट छोर की उपरी सडक़ व पिल्लर का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। अब रेल्वे लाइन के उपरी हिस्से में ओवर ब्रिज के भाग का निर्माण किया जाना है। रेल्वे के अनुरोध पर एसडीएम वारासिवनी ने 5 से 31 दिसंबर तक इस मार्ग पर आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित कर बायपास मार्ग से वाहनों का आवागमन करने के निर्देश जारी किए हंै। इसमें एक मार्ग लालबर्रा रोड होते हुए गायत्री मंदिर से आगे सीधे नेवरगांव से लवादा, तो दूसरा मार्ग नगर के वार्ड 4 गणेश मंदिर से शिवधाम पुलिया होते हुए वाराटोला मार्ग पर डायवर्ट किया गया है। लेकिन शिवधाम से वारा टोला मार्ग तक कई स्थानों पर नागरिकों ने सडक़ के किनारे अतिक्रमण कर लिया था। मार्ग पर लंबे समय से दो वाहन आपस में क्रॉस नहीं हो पा रहे थे। दुर्घटना की संभावना बनी हुई थी। बालाघाट रोड पूरी तरह बंद होने पर इस मार्ग से यातायात बढ़ गया था। परिणाम स्वरूप अतिक्रमण को हटाकर आवागमन को सुलभ बनाया गया है।