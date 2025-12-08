आवागमन में बन रहे थे बाधा, वारा के शिवधाम से हटाया गया अतिक्रमण

वाहनों को जाने-आने में हो रही थी भारी परेशानी
जनपद की ग्राम पंचायत वारा के शिवधाम मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सरपंच सूर्यभान सिंह पूसाम व प्रवीण खरोले की उपस्थिति में वार्ड नंबर 3 से जुड़े शिव धाम मोहल्ले के मुख्य मार्ग पर जेसीबी के माध्यम से सडक़ के दोनों तरफ का अतिक्रमण हटाकर सडक़ तक बनाए गए पार्किंग स्थल को तोड़ा गया।
बता दें कि वारासिवनी-बालाघाट सडक़ मार्ग पर ग्राम वारा में रेल्वे क्रासिंग के उपर से ओवर ब्रिज बनाने का कार्य चल रहा है। वारासिवनी व बालाघाट छोर की उपरी सडक़ व पिल्लर का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। अब रेल्वे लाइन के उपरी हिस्से में ओवर ब्रिज के भाग का निर्माण किया जाना है। रेल्वे के अनुरोध पर एसडीएम वारासिवनी ने 5 से 31 दिसंबर तक इस मार्ग पर आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित कर बायपास मार्ग से वाहनों का आवागमन करने के निर्देश जारी किए हंै। इसमें एक मार्ग लालबर्रा रोड होते हुए गायत्री मंदिर से आगे सीधे नेवरगांव से लवादा, तो दूसरा मार्ग नगर के वार्ड 4 गणेश मंदिर से शिवधाम पुलिया होते हुए वाराटोला मार्ग पर डायवर्ट किया गया है। लेकिन शिवधाम से वारा टोला मार्ग तक कई स्थानों पर नागरिकों ने सडक़ के किनारे अतिक्रमण कर लिया था। मार्ग पर लंबे समय से दो वाहन आपस में क्रॉस नहीं हो पा रहे थे। दुर्घटना की संभावना बनी हुई थी। बालाघाट रोड पूरी तरह बंद होने पर इस मार्ग से यातायात बढ़ गया था। परिणाम स्वरूप अतिक्रमण को हटाकर आवागमन को सुलभ बनाया गया है।
ग्राम पंचायत ने जेसीबी के माध्यम से मार्ग के शुरू से आखरी तक किनारे के अतिक्रमण और गंदगी को हटाने का कार्य किया। ताकि छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन आसानी से आवागमन कर सकें। हालांकि इस मार्ग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, जो पुन: निर्माण कार्य की स्थिति में पड़ी हुई है। लेकिन जिम्मेदारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। लोगों को जर्जर रोड पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने उक्त मार्ग को दुरुस्त करने या नए मार्ग का निर्माण करने की मांग भी की है।
इनका कहना है।
एसडीएम एवं तहसीलदार के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यह हमारा मार्ग बहुत ज्यादा खराब हो गया है। हम यह भी मांग करेंगे कि भविष्य में इसका जल्द निर्माण किया जाए। क्योंकि पंचायत इतने लंबे मार्ग के निर्माण कार्य करने में सक्षम नहीं है।
सूर्यभान सिंह पूसाम, सरपंच वारा
