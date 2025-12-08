ट्रॉमा सेंटर के मरीजों और परिजनों को पेयजल के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान

जिला अस्पताल प्रबंधन ने ट्रामा सेंटर के गेट पर लगे दोनों वाटर फिल्टर में सुधार कार्य कराकर पेयजल व्यवस्था बना दी है। अब ट्रामा सेंटर में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बताएं कि ट्रामा सेंटर के गेट में पेयजल व्यवस्था के लिए लगाए गए दोनों वाटर फिल्टर करीब सप्ताह भर से खराब थे। यहां से पानी मिलना बंद हो गया था। मरीजो और उनके परिजनों को हाथों में पानी की खाली बोतल लेकर पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा था। जिन्होंने समस्या का निदान कराए जाने की मांग की थी। अस्पताल प्रबंधन ने सुधार कार्य कराकर ट्रामा सेंटर में पेय जल की व्यवस्था बना दी है।