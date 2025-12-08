ट्रॉमा सेंटर के मरीजों और परिजनों को पेयजल के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान

सप्ताह भर बाद बहाल हुई पेयजल व्यवस्था ट्रामा सेंटर के गेट पर बने दोनों वाटर कूलर सुधारे गए
जिला अस्पताल प्रबंधन ने ट्रामा सेंटर के गेट पर लगे दोनों वाटर फिल्टर में सुधार कार्य कराकर पेयजल व्यवस्था बना दी है। अब ट्रामा सेंटर में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बताएं कि ट्रामा सेंटर के गेट में पेयजल व्यवस्था के लिए लगाए गए दोनों वाटर फिल्टर करीब सप्ताह भर से खराब थे। यहां से पानी मिलना बंद हो गया था। मरीजो और उनके परिजनों को हाथों में पानी की खाली बोतल लेकर पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा था। जिन्होंने समस्या का निदान कराए जाने की मांग की थी। अस्पताल प्रबंधन ने सुधार कार्य कराकर ट्रामा सेंटर में पेय जल की व्यवस्था बना दी है।
अस्पताल प्रबंधन ने ट्रामा सेंटर के गेट पर स्थित दोनों वाटर कूलर को बनवाकर भले ही पेयजल की व्यवस्था बहाल कर दिया हो। लेकिन अब भी ट्रामा सेंटर के भीतर मालो पर पेयजल के लिए व्यवस्था नहीं बन पाई है। ट्रामा सेंटर के किसी भी फ्लोर में प्रसूताओं और उनके परिजनों को वाटर फिल्टर से पानी नहीं मिल रहा है। उन्हें अब भी पीने के पानी के लिए ट्रामा सेंटर फ्लोर से नीचे उतरकर ट्रामा सेंटर के गेट पर आना पड़ रहा है।
इस मामले में सिविल सर्जन डॉ निलय जैन का कहना है वाटर फिल्टर की खराब हुई सामग्री लाने में टाइम लगा, इसलिए थोड़ी दिक्कत सामने आई। लेकिन अब ट्रामा सेंटर गेट पर लगे दोनों वाटर कूलर को बना दिया गया है। ट्रामा सेंटर के दोनों फ्लोर पर भी वाटर कूलर लगाकर पेयजल की व्यवस्था की गई है, लेकिन वे फिलहाल बंद है, उन्हें भी जल्द दुरुस्त किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग