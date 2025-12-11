एमपी में कॉपरेटिव इंस्पेक्टर रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

lokayukta caught Cooperative Inspector taking bribe 3000 Rs (सोर्स- पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर का है जहां सहकारिता निरीक्षक (कॉपरेटिव इंस्पेक्टर) को रिश्वत लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है।
नरसिंहपुर में सहकारिता निरीक्षक संजय दुबे के खिलाफ 8 दिसंबर को लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। गोटेगांव तहसील के गांव सिमरिया के रहने वाले देवी प्रसाद तिवारी ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि वो समिति प्रबंधक है और उसका अक्टूबर और नवंबर महीने का वेतन जारी नहीं किया गया था। जब वो इस संबंध में सहकारिता निरीक्षक संजय दुबे के पास पहुंचा तो उससे तीन हजार रुपये की रिश्वत की मांग की।
लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर जाल बिछाकर गुरुवार 11 दिसंबर को फरियादी देवी प्रसाद तिवारी को रिश्वत देने के लिए सहकारिता निरीक्षक संजय तिवारी के पास भेजा। जैसे ही नरसिंहपुर डीआर ऑफिस में जैसे ही रिश्वतखोर निरीक्षक संजय दुबे ने रिश्वत के 3 हजार रुपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों धरदबोचा। लोकायुक्त टीम ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
