नरसिंहपुर में घर के कमरे में मिला महिला का शव, लापता पति की तलाश में जुटी टीम

महिला अपने पति के साथ ही रहती थी, जबकि उनका एक बेटा अहमदाबाद में नौकरी करता है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है।

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 11, 2025

कोतवाली पुलिस जहां से टीम आरोपी तलाशने निकली है।

नरसिंहपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चरहाई इलाके में एक महिला की हत्या के मामले में अब तक आरोपी का पता नहीं चला है। घटना के बाद से लापता पति की तलाश करने पुलिस की टीम जगह-जगह पहुंच रही है। कोतवाली पुलिस के अनुसार, मंगलवार की रात करीब 9.30 से 10 बजे के बीच लता सोनी उम्र लगभग 50-52 वर्ष का शव अपने घर के ऊपर बने बेडरूम में रक्तरंजित हालत में मिला। पुलिस के मुताबिक डायल 112 के माध्यम से सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच शुरू की गई। मौके की स्थिति से यह संकेत मिले हैं कि महिला पर धारदार हथियार से हमला किया गया है।


कोतवाली थाना प्रभारी गौरव चाटे ने बताया कि घटना के बाद से महिला का पति मनोज सोनी लापता है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। थाना प्रभारी के अनुसार, पति के मिलने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों और जिम्मेदार व्यक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने बताया कि महिला अपने पति के साथ ही रहती थी, जबकि उनका एक बेटा अहमदाबाद में नौकरी करता है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। घटना स्थल की बारीकि से निगरानी करने के बाद साक्ष्य जुटाए गए हैं। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है जिससे घटना की असली वजह सामने आ सके।

हैरत में आसपास के लोग

घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग भी सहमे रहे और हैरत जताते रहे कि इतनी बड़ी घटना आखिर किस वजह से हो गई। पुलिस का अमला देर रात तक घटनास्थल की जानकारी लेने और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई में लगा रहा। पुलिस पता लगाती रही कि आखिर मनोज कहां चला गया। उसकी पतासाजी के लिए पुलिस ने हरसंभव जतन किए। जिससे पता चल सके कि आखिर महिला की हत्या की ठोस वजह क्या है और किस तरह यह घटनाक्रम हुआ। नरसिंहपुर एसडीओपी मनोज गुप्ता ने बताया कि कोतवाली थाना की टीम आरोपी की तलाश करने में लगी है। पति चूंकि घटना के बाद से ही लापता है इसलिए उसे संदिग्ध माना जा रहा है, उसके मिलने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वह घटना के बाद क्यों भागा।

Updated on:

11 Dec 2025 12:54 pm

Published on:

11 Dec 2025 12:41 pm

