नरसिंहपुर में घर के कमरे में मिला महिला का शव, लापता पति की तलाश में जुटी टीम

घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग भी सहमे रहे और हैरत जताते रहे कि इतनी बड़ी घटना आखिर किस वजह से हो गई। पुलिस का अमला देर रात तक घटनास्थल की जानकारी लेने और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई में लगा रहा। पुलिस पता लगाती रही कि आखिर मनोज कहां चला गया। उसकी पतासाजी के लिए पुलिस ने हरसंभव जतन किए। जिससे पता चल सके कि आखिर महिला की हत्या की ठोस वजह क्या है और किस तरह यह घटनाक्रम हुआ। नरसिंहपुर एसडीओपी मनोज गुप्ता ने बताया कि कोतवाली थाना की टीम आरोपी की तलाश करने में लगी है। पति चूंकि घटना के बाद से ही लापता है इसलिए उसे संदिग्ध माना जा रहा है, उसके मिलने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वह घटना के बाद क्यों भागा।