टीआई अरविंद कुजूर आत्महत्या की मुख्य आरोपी आशी राजा जेल से छूटी

छतरपुर. बहुचर्चित टीआई अरविंद कुजूर आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी आशी राजा उर्फ शिवांगी सिंह परमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को जबलपुर उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार बानी की एकलपीठ ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए रिहाई के आदेश जारी कर दिए। आशी राजा करीब नौ महीने से न्यायिक हिरासत में थीं।