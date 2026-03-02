बदलते मौसम में पेट रोग की समस्या अधिक, एक माह में 2412 मरीज हुए दर्ज, मुंह की समस्या भी देखी गई

त्वचा पर भी गर्मी सीधा असर डालती है। दाने, खुजली, घमौरियां और सनबर्न आम हैं। धूप में निकलने से पहले स्किन को ढकना और सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा पैरों तक की बात करें तो अधिक पसीना और गंदगी से फंगल इन्फेक्शन होने की आशंका बढ़ जाती है। जूते-मोजे पहनते समय सफाई का पूरा ध्यान रखें और अगर पैरों में बदबू या खुजली हो, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर का कहना है कि इस मौसम में शरीर को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। कम पानी पीने से शरीर में कमजोरी, थकावट और चक्कर जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए दिन में बार-बार पानी पीते रहें, नारियल पानी और फल भी बहुत मददगार होते हैं।