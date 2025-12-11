11 दिसंबर 2025,

जयपुर

Rajasthan APO Result 2025: एपीओ भर्ती परीक्षा में सिर्फ 4 उम्मीदवार हुए पास, आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी फेल

राजस्थान में गृह विभाग के सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के 181 पदों की भर्ती परीक्षा का परिणाम आ गया है। इसमें कुल 2558 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे, लेकिन सिर्फ 4 उम्मीदवार ही पास हो पाए।

2 min read
जयपुर

image

Kamal Mishra

image

अंकित साई

Dec 11, 2025

RPSC

फोटो-पत्रिका

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने बुधवार शाम को APO भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। इस बार पहली बार नया नियम लागू किया गया था, जिसमें हर पेपर के लिए कम से कम 40% अंक लाना जरूरी था। SC और ST उम्मीदवारों को इसमें 5% की छूट दी गई थी।

कब हुई थी परीक्षा?

  • भर्ती का विज्ञापन: 7 मार्च 2024
  • कुल आवेदन: 2747
  • परीक्षा हुई: 1 जून 2025
  • परीक्षा में शामिल हुए: 2558 (93.12%)

दोनों पेपर में न्यूनतम अंक लाने वाले सिर्फ 4 उम्मीदवार ही मिले। ये सभी सामान्य वर्ग (जनरल पुरुष और महिला) के हैं। SC, ST, OBC, MBC, EWS, विधवा, परित्यक्ता और शेड्यूल्ड एरिया किसी भी आरक्षित वर्ग में एक भी उम्मीदवार पास नहीं हुआ।

अब आगे क्या होगा?

ये 4 उम्मीदवार अभी सिर्फ दस्तावेज जांच (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) के लिए चयनित हुए हैं। यह फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। इनको 16 से 22 दिसंबर 2025 (रात 11:59 बजे तक) RPSC की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत आवेदन पत्र (Detailed Application Form) ऑनलाइन भरना होगा।

बाकी बचे हुए ज्यादातर पद खाली रह गए हैं। सूत्रों के अनुसार, गृह विभाग जल्द ही इन खाली पदों पर फिर से भर्ती निकालेगा। इसके लिए नया विज्ञापन आएगा, फिर आवेदन और परीक्षा होगी। पूरी प्रक्रिया में करीब एक से डेढ़ साल लग सकते हैं।

सिविल जज परीक्षा में सभी हो गए थे फेल

इस साल मार्च 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला जज के पद पर प्रमोशन के लिए परीक्षा ली थी। 99 सिविल जजों में से एक भी उम्मीदवार योग्य नहीं पाया गया। नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया NONE FOUND SUITABLE, वहीं वकीलों के कोटे से सीधी भर्ती में भी सिर्फ 1 वकील ही मुख्य परीक्षा पास कर पाया था। संक्षेप में कहें तो इस बार APO भर्ती में न्यूनतम अंक का नियम लागू होने से बहुत कम उम्मीदवार सफल हो पाए। अब बाकी पदों पर दोबारा भर्ती होगी।

Rajasthan ACB: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार
जयपुर
image

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

