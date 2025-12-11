Rajasthan APO Result 2025: एपीओ भर्ती परीक्षा में सिर्फ 4 उम्मीदवार हुए पास, आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी फेल

इस साल मार्च 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला जज के पद पर प्रमोशन के लिए परीक्षा ली थी। 99 सिविल जजों में से एक भी उम्मीदवार योग्य नहीं पाया गया। नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया NONE FOUND SUITABLE, वहीं वकीलों के कोटे से सीधी भर्ती में भी सिर्फ 1 वकील ही मुख्य परीक्षा पास कर पाया था। संक्षेप में कहें तो इस बार APO भर्ती में न्यूनतम अंक का नियम लागू होने से बहुत कम उम्मीदवार सफल हो पाए। अब बाकी पदों पर दोबारा भर्ती होगी।