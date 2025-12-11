Rajasthan ACB: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

फोटो पत्रिका
जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिरोही के प्रिंसिपल श्रवण मीना को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी कॉलेज हॉस्टल मेस का ठेकेदार है। पीड़ित ने एसीबी को शिकायत दी थी कि आरोपी प्रिंसिपल बिल पास करने और मेस कॉन्ट्रैक्ट का नवीनीकरण करने के नाम पर उससे रिश्वत मांग रहा है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी की एसआईयू इकाई को शिकायत मिली थी कि परिवादी कॉलेज मेस का ठेकेदार है। उसके बिल पास करने की एवज में पचास हजार रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। शिकायत सत्यापन के बाद उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप सारस्वत के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई।
आरोपी प्रिंसिपल इन दिनों जयपुर स्थित अपने घर आया हुआ था। इसी दौरान उसने परिवादी को राजा पार्क इलाके में मिलने के लिए बुलाया। तय स्थान पर जैसे ही परिवादी ने 50 हजार रुपए की राशि आरोपी को सौंपी, मौके पर पहले से मौजूद एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।
टीम ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले कुछ महीनों से ठेकेदार पर बिल पास कराने और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराने के नाम पर दबाव बना रहा था। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
