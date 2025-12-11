Rajasthan ACB: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी की एसआईयू इकाई को शिकायत मिली थी कि परिवादी कॉलेज मेस का ठेकेदार है। उसके बिल पास करने की एवज में पचास हजार रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। शिकायत सत्यापन के बाद उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप सारस्वत के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई।