ACB Action: जालोर डीईओ कार्यालय का वरिष्ठ सहायक 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, ब्यूरो को परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी कि वरिष्ठ सहायक महेंद्र कुमार स्कूल की मान्यता जारी करने के साथ ही यूडाइस आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराने के बदले 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी पिछले कई दिनों से रकम देने का दबाव बना रहा था। परेशान होकर उसने एसीबी से संपर्क किया।