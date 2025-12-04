ACB Action: जालोर डीईओ कार्यालय का वरिष्ठ सहायक 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

गिरफ्तार वरिष्ठ सहायक महेंद्र कुमार (फोटो-पत्रिका)
जालोर। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) कार्यालय में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को ट्रैप कार्रवाई करते हुए कार्यालय के वरिष्ठ सहायक महेंद्र कुमार को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी है।
एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, ब्यूरो को परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी कि वरिष्ठ सहायक महेंद्र कुमार स्कूल की मान्यता जारी करने के साथ ही यूडाइस आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराने के बदले 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी पिछले कई दिनों से रकम देने का दबाव बना रहा था। परेशान होकर उसने एसीबी से संपर्क किया।
शिकायत का सत्यापन होने के बाद जोधपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देशन में जालोर एसीबी चौकी की टीम ने गुरुवार को कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) कार्यालय में ट्रैप की कार्रवाई करते हुए आरोपी को परिवादी से 10 हजार रुपए लेते ही दबोच लिया।
एसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। कार्यालय के अन्य कर्मचारियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या यह रिश्वत मांगने का एकलौता मामला था या पहले भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं।
बताया जा रहा है कि आरोपी महेंद्र कुमार स्कूलों से जुड़े अनुमोदन और ऑनलाइन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभालता था। इस कारण वह संबंधित कार्यों के लिए आने वाले लोगों से अवैध वसूली करता था। फिलहाल, एसीबी पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है।
