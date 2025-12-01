Rajasthan: राजस्थान में यहां 60 लाख से बनी सीसी रोड बिखरी, पेचवर्क 24 घंटे में उखड़ा, जनता परेशान

मार्ग को बने दो साल ही पूरे हुए हैं और कार्य की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। यहां करीब 800 मीटर सीसी रोड का हिस्सा जगह-जगह से उखड़ चुका है। कंक्रीट बाहर आ रही है और गड्ढों के चलते वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। इस मामले में विभागीय अधिकारियों ने भी ठेकेदार की लापरवाही पर किसी तरह का जवाब-तलब नहीं किया है।