उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग की जरूरत, सुरक्षा बढ़ेगी और हादसे होंगे कम

उदयपुर. उदयपुर से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग का काम लंबे समय से लंबित है। ट्रैक पर घूमने वाले पशुओं के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। इससे पशुओं की जान तो जाती ही है, ट्रेनों को भी नुकसान होता है। इसी को देखते हुए रेलवे ट्रैक के दोनों छोर पर फेंसिंग लगा रहा है। पर उदयपुर में अब तक किसी भी प्रमुख सेक्शन में यह कार्य शुरू नहीं हुआ है, जबकि आए दिन मवेशियों के रेल लाइन पर आने से हादसे हो रहे हैं।