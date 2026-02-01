खेजड़ी को लेकर कुछ लोग राजस्थान में सुलगा रहे राजनीतिक चिंगारी : राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी

उन्होंने कहा कि बजट ने कृषि पशुपालन मत्स्य पालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है, जिसमें खेती में लागत घटाने, आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने, खेती को आधुनिक बनाने और गांव को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। कृषि संबंधी प्रमुख मदों का व्यय 1 लाख 62 हजार 671 करोड़ और ग्रामीण विकास पर 2 लाख 73 हजार 108 करोड़ का प्रावधान है। एमएसएमई और कृषि उद्योग के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान है।