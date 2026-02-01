राजस्थान: 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 की मौत, पति के निधन से सदमे में आई पत्नी ने दी जान, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

शुक्रवार दोपहर जब उदयपुर में चेतन के शव का पोस्टमार्टम चल रहा था, तब बांसा स्थित उसके घर पर ग्रामीण और परिजन शोक जताने के लिए एकत्र थे। गमगीन माहौल के बीच चेतन की पत्नी प्रेमी देवी अचानक पानी पीने का बहाना बनाकर कमरे में गई और अंदर से कुंडी लगा ली। काफी देर तक बाहर न आने पर जब परिजनों ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का दृश्य देख सबके होश उड़ गए। प्रेमी पंखे के फंदे से लटकी हुई थी। सूचना पर गींगला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतरवाया।