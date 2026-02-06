Udaipur: बदमाशों ने चाकू घोंपा… डॉक्टरों ने इलाज से पहले पुलिस थाने भेजा, एंम्बुलेंस में तड़पते युवक की हुई मौत

मृतक के परिजनों ने बताया कि प्रेम सुबह 4 बजे मंडी में मजदूरी पर जाने के लिए निकला था। सेक्टर-8 में रेल लाइन के पास 3 बदमाशों ने घेर लिया। लूट की नीयत से चाकूवार कर दिया। बदमाश भाग गए, लेकिन लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची। घायल को सेटेलाइट हॉस्पिटल ले गए, जहां से एमबी हॉस्पिटल भेजा। यहां प्राथमिक उपचार के बाद थाने भेज दिया।