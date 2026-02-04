उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं का जोरदार प्रदर्शन, प्राचार्य को कमरे में किया बंद

छात्राएं अब उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच, निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली और वर्षों से लंबित स्कूटी वितरण को शीघ्र पूरा करने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल, कई सालों से स्कूटी खड़ी हैं, जिन्हें वितरित नहीं किया जा रहा। धूप में खड़ी स्कूटियों की सीटें फट गई हैं और वे पंचर हो गई हैं।