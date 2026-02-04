राजस्थान उच्च शिक्षा में ‘घमासान’! जानें प्राध्यापकों ने क्यों खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा?

महासंघ का तर्क है कि सत्र 2020-21 से अब तक प्रदेश में कुल 374 राजसेस महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। इनमें से 260 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ आज भी एक भी स्थायी संकाय सदस्य (Faculty) मौजूद नहीं है।



महासंघ के अनुसार, बिना स्थायी अकादमिक ढांचे, अपर्याप्त संसाधनों और शोध की कमी के चलते ये कॉलेज केवल 'डिग्री बांटने वाले केंद्र' बनकर रह गए हैं। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुविषयकता और अकादमिक निरंतरता के दावों के विपरीत है।