4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान उच्च शिक्षा में ‘घमासान’! जानें प्राध्यापकों ने क्यों खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा?

जयपुर: राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में &#8216;राजसेस&#8217; (Raj-CES) योजना के तहत की जा रही संविदा नियुक्तियों और अस्थायी संचालन व्यवस्था के खिलाफ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) ने बिगुल फूंक दिया है। जयपुर स्थित आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा इकाई के तत्वावधान में प्राध्यापकों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप है कि राज्य [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 04, 2026

जयपुर: राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में 'राजसेस' (Raj-CES) योजना के तहत की जा रही संविदा नियुक्तियों और अस्थायी संचालन व्यवस्था के खिलाफ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) ने बिगुल फूंक दिया है। जयपुर स्थित आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा इकाई के तत्वावधान में प्राध्यापकों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप है कि राज्य सरकार 'नेशनल एजुकेशन पॉलिसी' (NEP-2020) की धज्जियाँ उड़ाते हुए उच्च शिक्षा को संविदा के भरोसे छोड़ रही है।

काली पट्टी और प्ले-कार्ड्स के साथ मौन प्रदर्शन

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के मुख्य द्वार पर आज नजारा बदला हुआ था। प्रदेश के वरिष्ठ प्राध्यापकों ने अपनी बांहों पर काली पट्टी बांधकर और हाथों में मांगों से संबंधित प्ले-कार्ड्स लेकर मौन प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि यह विरोध केवल उनके हितों के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बचाने के लिए है।

'राजसेस' योजना: गुणवत्ता पर संकट !

महासंघ का तर्क है कि सत्र 2020-21 से अब तक प्रदेश में कुल 374 राजसेस महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। इनमें से 260 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ आज भी एक भी स्थायी संकाय सदस्य (Faculty) मौजूद नहीं है।

महासंघ के अनुसार, बिना स्थायी अकादमिक ढांचे, अपर्याप्त संसाधनों और शोध की कमी के चलते ये कॉलेज केवल 'डिग्री बांटने वाले केंद्र' बनकर रह गए हैं। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुविषयकता और अकादमिक निरंतरता के दावों के विपरीत है।

'टीचिंग एसोसिएट' भर्ती का कड़ा विरोध

शिक्षकों की सबसे बड़ी आपत्ति भर्ती परीक्षा कैलेंडर-2026 को लेकर है। राज्य सरकार ने राजसेस नियम-2023 में बदलाव कर 28,500 रुपये के नियत वेतन पर संविदा 'टीचिंग एसोसिएट' और अशैक्षणिक पदों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी है।

महासंघ का कहना है कि उच्च शिक्षा में संविदा व्यवस्था असुरक्षित है और नीति-विरोधी है। इससे न तो पढ़ाने वाले का भविष्य सुरक्षित है और न ही पढ़ने वाले का।

'सोडाणी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक हो'

प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि विधानसभा चुनाव-2023 के बाद गठित सोडाणी समिति की सिफारिशों को सरकार दबाकर बैठी है। महासंघ ने मांग की कि इस समिति की रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक किया जाए और इसकी सिफारिशों को लागू किया जाए।

प्रमुख मांगें और आंदोलन की चेतावनी

महासंघ ने सरकार के सामने मुख्य मांगें रखी हैं:

  • स्थायीकरण: सभी राजसेस महाविद्यालयों को सामान्य 'राजकीय महाविद्यालयों' के रूप में बदला जाए।
  • भर्ती पर रोक: प्रस्तावित संविदा चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और स्थायी भर्ती निकाली जाए। प्रो. विजय सिंह जाट और डॉ. रणजीत सिंह बुड़ानिया सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ, तो संगठन उग्र लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए विवश होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में गैंगस्टर्स और नशे के सौदागरों का होगा ‘सफाया’, जानें सीएम भजनलाल का ‘एक्शन प्लान’
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Feb 2026 04:41 pm

Published on:

04 Feb 2026 04:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान उच्च शिक्षा में ‘घमासान’! जानें प्राध्यापकों ने क्यों खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में गोरखनाथ मंदिर के पुजारी की रहस्यमयी मौत, लिया था कठोर संकल्प, कमरे में मिला शव, फैली सनसनी

death of priest, suspicious death of priest, death of priest in Chaumun, suspicious death of priest in Chaumun, Chaumun news, Rajasthan news, Jaipur news, पुजारी की मौत, पुजारी की संदिग्ध मौत, चौमूं में पुजारी की मौत, चौमूं में पुजारी की संदिग्ध मौत, चौंमूं न्यूज, राजस्थान न्यूज, जयपुर न्यूज
जयपुर

एसिडिटी, संक्रमण, डिप्रेशन की दवाएं अमानक, प्रदेश में अलर्ट

Rajasthan Flags Fake Medicine Again
जयपुर

प्रदूषण नियंत्रण की घटती प्राथमिकता क्या बेहतर स्वास्थ्य दे पाएगी?

जयपुर

आर्थिक अवसर और वैश्विक रणनीति का संगम

जयपुर

Rajasthan Assembly : फिर 'अमर्यादित' बोल गए शांति धारीवाल, भरे सदन BJP MLA को ये क्या कह दिया?

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.