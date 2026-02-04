4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

एसिडिटी, संक्रमण, डिप्रेशन की दवाएं अमानक, प्रदेश में अलर्ट

जयपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रणआयुक्तालय ने जनवरी 2026 के दूसरे पखवाड़े में जांच के बाद&nbsp;कई दवाओं और एक कॉस्मेटिक उत्पाद को अमानक घोषित किया है। ये दवाएं तय गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं।आयुक्तालय ने राज्य के सभी ड्रग कंट्रोल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन दवाओं का&nbsp;स्टॉक तुरंत बाजार से हटाया जाए। [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vikas Jain

Feb 04, 2026

Rajasthan Flags Fake Medicine Again

नकली दवा का खुलासा (पत्रिका फाइल फोटो)

जयपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रणआयुक्तालय ने जनवरी 2026 के दूसरे पखवाड़े में जांच के बाद कई दवाओं और एक कॉस्मेटिक उत्पाद को अमानक घोषित किया है। ये दवाएं तय गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं।
आयुक्तालय ने राज्य के सभी ड्रग कंट्रोल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन दवाओं का स्टॉक तुरंत बाजार से हटाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दवाएं सक्रिय तत्व (अस्से) की मात्रा में फेल पाई गईं, तो कुछ डिस्क्रिप्शन या लेबल क्लेम पर खरी नहीं उतरीं। इनमें एसिडिटी में दी जाने वाली दवाएं, एंटीबायोटिक, डिप्रेशन व नर्व पेन की दवाएं, सांस की बीमारी में काम आने वाली सिरप और मल्टीविटामिन शामिल हैं। एक कॉस्मेटिक उत्पाद भी मानकों पर खरा नहीं पाया गया।

इन बीमारियों में काम आती हैं ये दवाएं?

रैबेप्राजोल जैसी दवाएं पेट की एसिडिटी, अल्सर और जीईआरडी में दी जाती हैं।
डॉक्सीसाइक्लिन बैक्टीरियल संक्रमणमें इस्तेमाल होती है। नॉर्ट्रिप्टिलीनडिप्रेशन और नर्व पेन में दी जाती है। एमोक्सीसिलिन आम संक्रमणों में दी जाने वाली प्रमुख एंटीबायोटिक है।
लेवोसाल्ब्यूटामोल, एम्ब्रोक्सोल, ग्वाइफेनेसिन खांसी व सांस की बीमारियों में उपयोगी हैं।
मल्टीविटामिन शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरी करने के लिए दी जाती हैं।

फेल दवाइयां

1. रैबेप्राजोल सोडियम गैस्ट्रो-रेजिस्टेंट कैप्सूल (प्रोलॉन्ग्ड रिलीज)एसिडिटी, अल्सरबॉन-ह्यूर फार्मास्युटिकल्सबीएचसी-250701752

2. डॉक्सीसाइक्लिन व लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेटबैक्टीरियल संक्रमणटाइम्स फार्माटी45143

3. नॉर्ट्रिप्टिलीन टैबलेटडिप्रेशन, नर्व पेनप्राइमस फार्मास्युटिकल्सपीटी-0425154

4. एमोक्सीसिलिन डिस्पर्सिबल टैबलेटसंक्रमणसोमोकेम फार्मास्युटिकल्सटी-2505545

5. मल्टीविटामिन टैबलेटपोषक तत्वों की कमीहेल्थी लाइफ फार्मा234486

6. रैबेप्राजोल + डॉम्पेरिडोन कैप्सूलएसिडिटी, अपचनरेशनी लाइफ साइंसेजएनबीसी-012287

7. लेवोसाल्ब्यूटामोल + एम्ब्रोक्सोल + ग्वाइफेनेसिन सिरपखांसी, सांस की बीमारीइनोवा कैप्सएफएचवाईएएम015

8.  पुशप हेन्ना रेड फास्ट कलर (स्ट्रॉन्ग एवं लॉन्ग लास्टिंग), एम/एस पुशप हेन्ना प्राइवेट लिमिटेड, एनआर कुशल कृषि फार्म, सोजत रोड मार्ग, सोजत
बैच नंबर: एफस-1293

9.मेहंदी कोन (नाज़िया), एमएस वेनिक इंडिया, ढोली मगरी चरन, कालाकोल, तहसील–रायपुर, जिला–ब्यावर–
बैच नंबर: ए1-027

10. शृंगार मेहंदी कोन
एम/एस सांखला मेहंदी उद्योग
1025एसएल
उद्योग क्षेत्र, सोजत सिटी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 04:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / एसिडिटी, संक्रमण, डिप्रेशन की दवाएं अमानक, प्रदेश में अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में गोरखनाथ मंदिर के पुजारी की रहस्यमयी मौत, लिया था कठोर संकल्प, कमरे में मिला शव, फैली सनसनी

death of priest, suspicious death of priest, death of priest in Chaumun, suspicious death of priest in Chaumun, Chaumun news, Rajasthan news, Jaipur news, पुजारी की मौत, पुजारी की संदिग्ध मौत, चौमूं में पुजारी की मौत, चौमूं में पुजारी की संदिग्ध मौत, चौंमूं न्यूज, राजस्थान न्यूज, जयपुर न्यूज
जयपुर

राजस्थान उच्च शिक्षा में 'घमासान'! जानें प्राध्यापकों ने क्यों खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा?

जयपुर

प्रदूषण नियंत्रण की घटती प्राथमिकता क्या बेहतर स्वास्थ्य दे पाएगी?

जयपुर

आर्थिक अवसर और वैश्विक रणनीति का संगम

जयपुर

Rajasthan Assembly : फिर 'अमर्यादित' बोल गए शांति धारीवाल, भरे सदन BJP MLA को ये क्या कह दिया?

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.