राजस्थान में गोरखनाथ मंदिर के पुजारी की रहस्यमयी मौत, लिया था कठोर संकल्प, कमरे में मिला शव, फैली सनसनी

पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए चौमूं सरकारी अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया। पुलिस का कहना है कि शव कितने दिन पुराना है और मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि पुजारी ने हाल ही में 41 दिन की तपस्या करने को लेकर एक संदेश साझा किया था। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।