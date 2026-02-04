राजस्थान में गोरखनाथ मंदिर के पुजारी की रहस्यमयी मौत, लिया था कठोर संकल्प, कमरे में मिला शव, फैली सनसनी

मामले की जांच करती पुलिस। फोटो- पत्रिका
जयपुर। जयपुर जिले के चौमूं उपखंड क्षेत्र में सामोद थाना इलाके के कानपुरा आमेटी घाटी में स्थित ओम शिव गोरखनाथ मंदिर के पुजारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर के पुजारी हीरालाल नाथ (41) पिछले कुछ समय से मंदिर परिसर में रहकर तपस्या कर रहे थे। बुधवार को लोगों को एक कमरे से दुर्गंध महसूस हुई। हालांकि कमरा अंदर से बंद मिला। इसके बाद तुरंत सामोद थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। अंदर पुजारी का शव फर्श पर पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई।
पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए चौमूं सरकारी अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया। पुलिस का कहना है कि शव कितने दिन पुराना है और मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि पुजारी ने हाल ही में 41 दिन की तपस्या करने को लेकर एक संदेश साझा किया था। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
