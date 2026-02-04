‘खेजड़ी बचाओ आंदोलन’ के समर्थन में उतरे अशोक गहलोत, भजनलाल सरकार से की ये बड़ी मांग

बीकानेर में कलेक्ट्रेट के सामने चल रहा महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग धरना स्थल पर जुटे। आंदोलन के दौरान विरोध के प्रतीकात्मक तरीके भी देखने को मिले। पंजाब, श्रीगंगानगर और रावला मंडी से आए युवाओं ने अपने हाथ बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जिससे प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जा सके।

