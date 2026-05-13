Bomb Threat: SMS अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी: 40 करोड़ मांगे, नहीं देने पर ब्लास्ट की दी चेतावनी; आरोपी हरियाणा से डिटेन

धमकी देने वाले नंबर को जब साइबर सेल की मदद से ट्रेस किया गया तो उसकी लोकेशन हरियाणा में मिली। जयपुर पुलिस ने तुरंत हरियाणा पुलिस से संपर्क साधा और एक विशेष टीम को रवाना किया। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हरियाणा से डिटेन कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। फिरौती की मोटी रकम मांगने के पीछे के असल कारणों का पता लगाया जा रहा है। थानाधिकारी ने कहा कि आरोपी को जयपुर लाया जा रहा है, जिसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।