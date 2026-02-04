4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

भारत-US ट्रेड डील से राजस्थान को ‘फायदे ही फायदे’, सीएम भजनलाल ने गिनाई 3 बड़ी वजहें    

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समझौते को राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए 'गेम चेंजर' करार दिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 04, 2026

Play video

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और अमरीका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते (India US Trade Deal) को लेकर राजस्थान में भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समझौते को राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए 'गेम चेंजर' करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरीका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर मात्र 18% करना इस बात का प्रमाण है कि विश्व अब भारत की आर्थिक शक्ति का लोहा मान रहा है।

'भारतीय उत्पादों को मिलेगी नई उड़ान'

मुख्यमंत्री ने इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यानी टैरिफ में कटौती पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अमरीका जैसे बड़े बाजार में भारतीय उत्पादों का प्रवेश अब और आसान और किफायती होगा। टैरिफ का 50% से घटकर 18% पर आना भारतीय निर्यातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह समझौता मोदी जी के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित करता है।

'वस्त्र उद्योग की बढ़ेगी चमक'

राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश देश का अग्रणी निर्यातक राज्य है। इस ट्रेड डील का सबसे बड़ा लाभ राजस्थान के वस्त्र उद्योग (Textile Industry) को मिलेगा। वस्त्र उद्योग राजस्थान की आर्थिक रीढ़ है, और टैरिफ कम होने से प्रदेश के कपड़ों की मांग अमरीका बाजार में तेजी से बढ़ेगी। यह समझौता विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए संजीवनी साबित होगा।

'हस्तशिल्प का होगा विस्तार'

मुख्यमंत्री ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी ब्लू पॉटरी, लघु चित्रकला (Miniature Painting), संगमरमर की नक्काशी, लकड़ी के हस्तशिल्प और हाथ से बने वस्त्र अमरीका बाजार में पहले से ही लोकप्रिय हैं।

उन्होंने कहा कि इस समझौते से हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े लाखों कारीगरों को नई ऊर्जा और बेहतर दाम मिलेंगे। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग के लिए भी यह समझौता बड़ी राहत और व्यापार विस्तार के अवसर लेकर आया है।

परिवहन से बैंकिंग तक होगा फायदा

मुख्यमंत्री के अनुसार, जब निर्यात बढ़ेगा तो इसका 'मल्टीप्लायर इफेक्ट' पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। उद्योगों के बढ़ने से परिवहन (Transport), पैकेजिंग, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि आइए मिलकर एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर राजस्थान के निर्माण में योगदान दें।

'छह वर्षों में नौ ट्रेड डील: उभरते भारत की तस्वीर'

मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ भारत की बढ़ती साख को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि पिछले छह वर्षों में भारत ने नौ महत्वपूर्ण ट्रेड डील किए हैं। यह दर्शाता है कि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दो सबसे बड़े लोकतंत्र जब मिलकर काम करते हैं, तो उसका लाभ सीधे आम जनता और उद्यमियों तक पहुँचता है। आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने के लिए ललायित है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान-MP के बीच हज़ारों EVM मशीनों का ‘करार’, जानें क्या है ये ‘चुनावी गठबंधन’?
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 03:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / भारत-US ट्रेड डील से राजस्थान को ‘फायदे ही फायदे’, सीएम भजनलाल ने गिनाई 3 बड़ी वजहें    

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में गाजर-मटर हो रहे सस्ते, ​भिंडी- बारीक मिर्च और ग्वार महंगे

जयपुर

आईआईटी बॉम्बे में राजस्थान के छात्र की खुदकुशी: हॉस्टल की छत से कूदकर दी जान; क्या 'सपनों के बोझ' तले दब रहा है देश का युवा टैलेंट?

जयपुर

आईना: शर्म की सरकारी फाइल, हादसों के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई

Jhalawar-School
ओपिनियन

हर सेकंड मिलेगी ध्वनि प्रदूषण की जानकारी, आबोहवा की जांच का दायरा भी बढ़ेगा

जयपुर

8 सांसदों के सस्पेंशन पर बिफरे हनुमान बेनीवाल, कह डाली ये 5 बड़ी बातें

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.