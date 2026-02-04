भारत-US ट्रेड डील से राजस्थान को ‘फायदे ही फायदे’, सीएम भजनलाल ने गिनाई 3 बड़ी वजहें    

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और अमरीका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते (India US Trade Deal) को लेकर राजस्थान में भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समझौते को राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए 'गेम चेंजर' करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरीका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर मात्र 18% करना इस बात का प्रमाण है कि विश्व अब भारत की आर्थिक शक्ति का लोहा मान रहा है।