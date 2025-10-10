Sikar: कैफे में संदिग्ध हालत में मिले युवक-युवतियां, पुलिस की रेड से मचा हड़कंप

गौरतलब है कि लोसल कस्बे में करीब एक दर्जन से अधिक कैफे और होटल संचालित है। जहां आए दिन अवैध गतिविधियां होने की चर्चाएं होती रहती है। पिछले दिनों ही एक होटल में युवती से बलात्कार का मामला सामने आया था। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने होटलों पर दबिश देकर छापामार कार्रवाई की। कस्बेवासियों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना तो की लेकिन उन्होंने सवाल भी उठाए। उनका कहना था कि उच्चाधिकारियों की ओर से अभियान चलाया जाता है तो ही इस तरह की कार्रवाई की जाती है।