सीकर में यहां 40 फीट होगी सड़क, लोगों को मिलेगी राहत, अतिक्रमण हुआ मार्क

सीकर। शहर में नियोजित विकास के साथ सुचारु यातायात व्यवस्था को लेकर नगर परिषद ने मास्टर प्लान के अनुरूप सड़क चौड़ीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। परिषद ने शहर के भीतरी इलाके को सीधे फतेहपुर रोड से जोड़ने वाले ईदगाह चौक से सबलपुरा पावर हाउस तक मार्ग को चौड़ा करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत टीम ने सड़क के बीच से दोनों और 20 फीट की सार्वजनिक सड़क सीमा में आने वाले अवैध निर्माणों तथा अस्थायी व स्थायी अतिक्रमणों को चिन्हित किया।