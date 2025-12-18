18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

सीकर में यहां 40 फीट होगी सड़क, लोगों को मिलेगी राहत, अतिक्रमण हुआ मार्क

सीकर शहर में नियोजित विकास के साथ सुचारु यातायात व्यवस्था को लेकर नगर परिषद ने मास्टर प्लान के अनुरूप सड़क चौड़ीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

kamlesh sharma

Dec 18, 2025

सीकर। शहर में नियोजित विकास के साथ सुचारु यातायात व्यवस्था को लेकर नगर परिषद ने मास्टर प्लान के अनुरूप सड़क चौड़ीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। परिषद ने शहर के भीतरी इलाके को सीधे फतेहपुर रोड से जोड़ने वाले ईदगाह चौक से सबलपुरा पावर हाउस तक मार्ग को चौड़ा करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत टीम ने सड़क के बीच से दोनों और 20 फीट की सार्वजनिक सड़क सीमा में आने वाले अवैध निर्माणों तथा अस्थायी व स्थायी अतिक्रमणों को चिन्हित किया।

नगर परिषद अब संबंधित पक्षों को उन्हें हटाने का नोटिस देगी। नगर परिषद टीम ने स्थानीय लोगों से राधाकिशनपुरा इलाके के लोगों की तरह खुद के स्तर पर अतिक्रमण हटाने की बात कही। अतिक्रमण नहीं हटाने पर खुद कार्रवाई करेगी। सहायक नगर नियोजक नरेंद्र कुमार नट की अगुआई में हुई कार्रवाई में सहायक अभियंता वाजिद अहमद, कनिष्ठ अभियंता सुरेंद्र गोदारा सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

परकोटे में सबसे ज्यादा जाम, इसलिए चुना यह मार्ग

नगर परिषद के राधाकिशनपुरा के बाद तहसील रोड़ की मास्टर प्लान के हिसाब से चौड़ाई बढ़ाने की कई वजह है। पिछले दिनों नगर परिषद ने सुगम यातायात व्यवस्था के लिए सर्वे कराया था। इसमें सामने आया कि परकोटा व बजाज रोड इलाके की जाम की वजह तहसील रोड पर है। नगर परिषद ने मास्टर प्लान के हिसाब से इस मार्ग की चौड़ाई देखी तो 40 फीट मिली। जबकि मौके पर यह मार्ग कहीं 15 फीट तो कहीं 20 फीट ही मिला।

इनका कहना है….

मास्टर प्लान के हिसाब से सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में नगर परिषद ने यह कवायद की है। राधाकिशनपुरा क्षेत्र के बाद अब तहसील रोड पर काम शुरू किया है। इससे इलाके के लोगों को जाम की समस्या से काफी राहत मिल सकेगी। अन्य मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर जिला कलक्टर से चर्चा के बाद ही अंतिम फैसला होगा।

शशिकांत शर्मा, आयुक्त, नगर परिषद, सीकर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 03:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर में यहां 40 फीट होगी सड़क, लोगों को मिलेगी राहत, अतिक्रमण हुआ मार्क

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

निर्यात खुलते ही प्याज के भावों में आई तेजी, प्याज उत्पादक किसानों को मिली राहत

सीकर

IPL Auction 2026: बेटे के करियर के लिए पिता ने छोड़ी सिविल सेवा की तैयारी, अब IPL नीलामी में लगी 2.60 करोड़ की बोली

सीकर

Rajasthan : गैंगवार के बाद सीकर पुलिस का एक्शन, मुख्य साजिशकर्ता के अवैध ऑफिस पर चला बुलडोजर

सीकर

Bihar Bjp President: राजस्थान से जुड़े संजय सरावगी बने बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष, इस कस्बे से है नाता

सीकर

Rajasthan Govt Teacher: राजस्थान सरकार की इस योजना ने क्यों बढ़ाई शिक्षकों की चिंता

rajasthan govt school
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.