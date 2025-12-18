सीकर में यहां 40 फीट होगी सड़क, लोगों को मिलेगी राहत, अतिक्रमण हुआ मार्क

सीकर। शहर में नियोजित विकास के साथ सुचारु यातायात व्यवस्था को लेकर नगर परिषद ने मास्टर प्लान के अनुरूप सड़क चौड़ीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। परिषद ने शहर के भीतरी इलाके को सीधे फतेहपुर रोड से जोड़ने वाले ईदगाह चौक से सबलपुरा पावर हाउस तक मार्ग को चौड़ा करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत टीम ने सड़क के बीच से दोनों और 20 फीट की सार्वजनिक सड़क सीमा में आने वाले अवैध निर्माणों तथा अस्थायी व स्थायी अतिक्रमणों को चिन्हित किया।
नगर परिषद अब संबंधित पक्षों को उन्हें हटाने का नोटिस देगी। नगर परिषद टीम ने स्थानीय लोगों से राधाकिशनपुरा इलाके के लोगों की तरह खुद के स्तर पर अतिक्रमण हटाने की बात कही। अतिक्रमण नहीं हटाने पर खुद कार्रवाई करेगी। सहायक नगर नियोजक नरेंद्र कुमार नट की अगुआई में हुई कार्रवाई में सहायक अभियंता वाजिद अहमद, कनिष्ठ अभियंता सुरेंद्र गोदारा सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
नगर परिषद के राधाकिशनपुरा के बाद तहसील रोड़ की मास्टर प्लान के हिसाब से चौड़ाई बढ़ाने की कई वजह है। पिछले दिनों नगर परिषद ने सुगम यातायात व्यवस्था के लिए सर्वे कराया था। इसमें सामने आया कि परकोटा व बजाज रोड इलाके की जाम की वजह तहसील रोड पर है। नगर परिषद ने मास्टर प्लान के हिसाब से इस मार्ग की चौड़ाई देखी तो 40 फीट मिली। जबकि मौके पर यह मार्ग कहीं 15 फीट तो कहीं 20 फीट ही मिला।
मास्टर प्लान के हिसाब से सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में नगर परिषद ने यह कवायद की है। राधाकिशनपुरा क्षेत्र के बाद अब तहसील रोड पर काम शुरू किया है। इससे इलाके के लोगों को जाम की समस्या से काफी राहत मिल सकेगी। अन्य मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर जिला कलक्टर से चर्चा के बाद ही अंतिम फैसला होगा।
शशिकांत शर्मा, आयुक्त, नगर परिषद, सीकर
