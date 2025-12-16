Rajasthan : गैंगवार के बाद सीकर पुलिस का एक्शन, मुख्य साजिशकर्ता के अवैध ऑफिस पर चला बुलडोजर

सीकर। झुंझुनूं के नवलगढ़ कस्बा स्थित कैमरी की ढाणी में हुई गैंगवार में सीकर पुलिस लगातार आरोपियों व हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गैंगवार की साजिश रचने वाले बदमाश श्रवण भादवासी के अवैध दो मंजिला ऑफिस पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया गया। यूआईटी की बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई बिल्डिंग को ध्वस्त करने में 8.30 घंटे लगे।