16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

सीकर

Rajasthan : गैंगवार के बाद सीकर पुलिस का एक्शन, मुख्य साजिशकर्ता के अवैध ऑफिस पर चला बुलडोजर

Jhunjhunu Gang War : झुंझुनूं के नवलगढ़ कस्बा स्थित कैमरी की ढाणी में हुई गैंगवार में सीकर पुलिस लगातार आरोपियों व हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

सीकर

image

kamlesh sharma

Dec 16, 2025

फोटो पत्रिका

सीकर। झुंझुनूं के नवलगढ़ कस्बा स्थित कैमरी की ढाणी में हुई गैंगवार में सीकर पुलिस लगातार आरोपियों व हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गैंगवार की साजिश रचने वाले बदमाश श्रवण भादवासी के अवैध दो मंजिला ऑफिस पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया गया। यूआईटी की बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई बिल्डिंग को ध्वस्त करने में 8.30 घंटे लगे।

यूआईटी तहसीलदार, 10 से अधिक पुलिस अधिकारी, छह थानों की पुलिस टीमों व क्यूआरटी, आरएसी के कुल 100 जवानों की सुरक्षा के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरे भादवासी गांव व आसपास के लोगों का जमघट लगा रहा। यूआईटी व पुलिस ने मौके से सामान भी जब्त किया है।

आबकारी थाना सीकर उत्तर के प्रहराधिकारी सुरेंद्र कुमार ने मौके से 20 कार्टन बीयर व 18 पेटी अवैध देशी, अंग्रेजी शराब बरामद की है। अज्ञात युवक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। एएसपी डॉ. तेजपालसिंह ने बताया कि जिले में जिन भी बदमाशों ने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

16 Dec 2025 08:07 pm

Rajasthan : गैंगवार के बाद सीकर पुलिस का एक्शन, मुख्य साजिशकर्ता के अवैध ऑफिस पर चला बुलडोजर

