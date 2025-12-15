Jhunjhunu gangwar : झुंझुनूं गैंगवार को लेकर बड़ा खुलासा, पुलिस ऐसा कर लेती तो टल सकती थी गैंगवार

सीकर। झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे के पास कैमरी की ढाणी में हुई गैंगवार में साजिशकर्ता श्रवण भादवासी सहित सभी चारों आरोपी सीकर जिले के ही रहने वाले हैं, जिसमें से एक हिस्ट्रीशीटर की मौत हो गई है। हिस्ट्रीशीटर रविंद्र कटेवा पर फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत टुकड़ा-टुकड़ा गैंग से जुड़ा हुआ था। राजस्थान पुलिस की ओर से पिछले छह माह से चलाए जा रहे विशेष अभियान के बाद भी हिस्ट्रीशीटर पिछले ढाई साल से फरार चल रहा था और स्थायी वारंटी भी था। आरोपी हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी, लूट, मारपीट व फायरिंग के 12 मामले दर्ज थे फिर भी उसे रानोली थानाधिकारी व रानोली थाना पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई।