Sikar Accident: बहन की डोली से पहले उठी भाई की अर्थी, पिता को धार्मिक यात्रा करवा रहे बेटे का भी छूटा साथ

मयंक गुजरात पुलिस में कांस्टेबल थे। वे करीब 8 साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे। हर साल परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाते थे, इस बार मयंक भाई पटेल पिता जसवंत भाई, मां कंचन बेन, भाई संकेत भाई, भतीजे अक्स, मौसी की बेटी अस्मिता, ताऊजी का बेटा अमित भाई पटेल के साथ 2 दिसंबर को वलसाड से निकले थे। मयंक के 1 साल 3 महीने पहले ही दो जुड़वां बेटे हुए थे। बच्चे छोटे थे इसलिए पत्नी साथ नहीं आई।