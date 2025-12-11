11 दिसंबर 2025,

सीकर

Sikar Accident: बहन की डोली से पहले उठी भाई की अर्थी, पिता को धार्मिक यात्रा करवा रहे बेटे का भी छूटा साथ

फतेहपुर कस्बे में बीकानेर रोड़ पर मंगलवार रात को हुई ट्रक व बस की भिड़ंत में बस सवार एक अन्य व्यक्ति ने दम तोड़ा। हादसे में इस तरह कुल चार लोगों की मौत हो गई।

सीकर

kamlesh sharma

Dec 11, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

फतेहपुर/सीकर। आंखों में बहन के पीले हाथ होने की उमंग थी और मन में झट से शादी में पहुंचकर शामिल होने का चाव। दुल्हन के भाई के रूप में सज-संवरने के लिए उसने नए कपड़ों व जूतों की खरीद के साथ झुंझुनूं के चिड़ावा गांव में बाल भी कटवाए थे। पर ख्वाहिशों की उसकी मंजिल की तरफ बढ़ रहे ट्रक की चाल पर काल ने कुचाल चल दी।

चिड़ावा से करीब 80 किमी दूर फतेहपुर में बस के साथ भिडंत में वह काल के गाल में समा गया। 11 दिसंबर को, जिस चचेरी बहन की डोली उठाने के लिए वह उतावला था, उससे पहले ही उसकी अर्थी का उठावना हुआ। बगड़ निवासी अमित की मौत का समाचार ज्यों ही घर पहुंचा तो शादी की खुशियों में गम का सन्नाटा पसर गया।

शादी से पहले नागौर में देना था ट्रक

चचेरी बहन की शादी में जाने से पहले ड्राइवर अमित ट्रक को नागौर में हैंडओवर करने जा रहा था। ट्रक देने के बाद उसे सीधे शादी में ही शरीक होना था। पर इससे पहले ही वह हादसे का शिकार हो गया।

पिता को धार्मिक यात्रा पर लाए बेटे की मौत, पिता अनजान

हादसा होने के पहले बस यात्रियों ने करणी माता के दर्शन किए थे। इसके बाद वह खाटू श्यामजी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। फतेहपुर पहुंचने के एक घंटे पहले रूककर खाना खाया था। इस दौरान अपने पिता जसवंत को यात्रा में लेकर आया गुजरात पुलिस में कांस्टेबल मयंक केबिन में ड्राइवर के पास बैठ गया था। पर हादसे में केबिन में मौजूद अन्य लोगों सहित उसकी भी मौत हो गई। हादसे में जसवंत भी घायल हो गए।

बच्चे छोटे होने पर साथ नहीं आई पत्नी

मयंक गुजरात पुलिस में कांस्टेबल थे। वे करीब 8 साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे। हर साल परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाते थे, इस बार मयंक भाई पटेल पिता जसवंत भाई, मां कंचन बेन, भाई संकेत भाई, भतीजे अक्स, मौसी की बेटी अस्मिता, ताऊजी का बेटा अमित भाई पटेल के साथ 2 दिसंबर को वलसाड से निकले थे। मयंक के 1 साल 3 महीने पहले ही दो जुड़वां बेटे हुए थे। बच्चे छोटे थे इसलिए पत्नी साथ नहीं आई।

पुलिस कांस्टेबल सहित चार की मौत

फतेहपुर कस्बे में बीकानेर रोड़ पर मंगलवार रात को हुई ट्रक व बस की भिड़ंत में बस सवार एक अन्य व्यक्ति ने बुधवार को दम तोड़ा। हादसे में इस तरह कुल चार लोगों की मौत हो गई। अभी भी छह लोगों की हालत गंभीर बनी हुई। कई घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बुधवार को परिजनों की मौजूदगी में शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।

कोतवाल महेन्द्र मीणा ने कहा कि मृतकों में बस ड्राइवर कमलेश चौधरी पुत्र ईश्वर सिंह भाई डूंगरी, तहसील महुआ जिला सूरत गुजरात, कंडक्टर नितेश, ट्रक ड्राइवर अमित कुमार पुत्र लीलाधर पुलिस थाना बगड़ झुंझुनू एवं बस में सवार मयंक भाई पटेल पुत्र जमवंत पुलिस थाना बलमाड़ ग्रामीण गुजरात शामिल है। मयंक भाई पटेल गुजरात पुलिस में कार्यरत है। पुलिस ने मृतक कांस्टेबल मयंक के भाई संकेत पटेल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है।

11 Dec 2025 05:36 pm

