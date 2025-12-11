11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

वायरल का सीजन पीक पर फिर भी जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों पर कफ सीरप नहीं

सीकर. वायरल का सीजन पीक पर फिर भी अस्पतालों में कफ सीरप नहीं चिकित्सक कर रहे मरीजों को कफ सीरप लिखने से परहेज सीकर. जिले में वायरल का सीजन इस समय अपने पीक पर है, लेकिन कफ सीरप की किल्लत ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Puran Singh Shekhawat

Dec 11, 2025

सीकर. वायरल का सीजन पीक पर फिर भी अस्पतालों में कफ सीरप नहीं चिकित्सक कर रहे मरीजों को कफ सीरप लिखने से परहेज सीकर. जिले में वायरल का सीजन इस समय अपने पीक पर है, लेकिन कफ सीरप की किल्लत ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले महीनों में बच्चों की कफ सीरप से हुई संदिग्ध मौतों के बाद जिले के सरकारी अस्पतालों में कफ सीरप की सप्लाई रोक दी गई है। हालात यह हैं कि चिकित्सा संस्थान स्थानीय स्तर पर दवाओं की खरीद करने की बजाए केवल निशुल्क सप्लाई पर ही मजबूर है। रही सही कसर चिकित्सकों की ओर मरीजों को कफ सीरप नहीं लिखने से परहे•ा कर रहे हैं, जिससे वायरल जुकाम-खांसी से जूझ रहे मरीजों की दिक्कत और बढ़ गई है। मेडिसिन ओपीडी में रोजाना 350 से 400 मरीजों में से करीब 40 प्रतिशत मरीजों को खांसी-जुकाम के पीड्ति मरीजों में खांसी-जुकाम के लक्षण है। निशुल्क दवा योजना में कफ सीरप न मिलने से मरीजों को बाजार से महंगे दामों पर कफ सीरप लेना पड़़ रहा है।

राजस्थान पत्रिका ने उठाया था मुद्दा

मरीजों की परेशानी को लेकर राजस्थान पत्रिका में तीन दिस्बर के अंक में व्यवस्था गडबडाई, दवा और सिरींज का टोटा शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर जनता की परेशानी की परेशानी बताई। इसके बाद जिम्मेदार हरकत में आए और जिला अस्पताल में दवाओं सहित सर्जिकल सामग्री की खरीद की गई।

बच्चों की मौतों के बाद सख्ती

बच्चों की मौतों के बाद सख्ती पिछले महीनों में दो राज्यों में दूषित कफ सीरप से हुई बच्चों की मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में कफ सीरप सप्लाई पर अस्थायी रोक लगा दी। वहीं विभाग ने नई सप्लाई के लिए सैंपल जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार का निर्देश दिया है। चिकित्सकों को भी मरीजों को डेक्ट्रोमेथारफेन कफ सीरप लिखने की बजाए स्टीम थेरेपी, एंटी-एलर्जिक और गर्म तरल पदार्थ लेने की सलाह देने के निर्देश मिले हैं

सामग्री खरीदी है

अस्पताल के दवा केन्द्रों पर सर्दी के सीजन को देखते हुए कफ सीरप, एंटीबॉयोटिक उपलब्ध करवाई गई है। वार्डों सहित ट्रोमा यूनिट के लिए सिरींज और सर्जिकल सामग्री खरीदी गई है। इससे स्थिति नियंत्रण में है।

डॉ. केके अग्रवाल, अधीक्षक कल्याण अस्पताल, सीकर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 11:35 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / वायरल का सीजन पीक पर फिर भी जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों पर कफ सीरप नहीं

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar Accident: भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 18 गंभीर घायल; खाटूश्यामजी जा रहे थे गुजरात के श्रद्धालु

Sleeper-bus-accident
सीकर

Rajasthan Elections: निकाय-पंचायत चुनाव पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, इस आधार पर होगा इलेक्शन

Jhabar Singh Kharra, Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, Panchayat elections latest news, Panchayat elections date, Panchayat elections date latest news, Panchayat elections update news, Municipal elections, Municipal elections in Rajasthan, Municipal elections date, Municipal elections update news
सीकर

Sikar: कोचिंग सेंटर वाले छात्रों से एकमुश्त नहीं ले सकेंगे फीस और 10 दिन में रिफंड होगा अनिवार्य, जानें नए नियम

Sikar Coaching Meeting
सीकर

 किसानों को मिलेगी राहत: फसल के साथ सब्जियों का करवा सकेंगे बीमा

सीकर

IMD Yellow Alert: मौसम विभाग का 2 दिन के लिए इन 5 जिलों में येलो अलर्ट, जानें 10-11-12-13-14 दिसंबर को राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

IMD-Yellow-Alert
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.