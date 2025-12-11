वायरल का सीजन पीक पर फिर भी जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों पर कफ सीरप नहीं

सीकर. वायरल का सीजन पीक पर फिर भी अस्पतालों में कफ सीरप नहीं चिकित्सक कर रहे मरीजों को कफ सीरप लिखने से परहेज सीकर. जिले में वायरल का सीजन इस समय अपने पीक पर है, लेकिन कफ सीरप की किल्लत ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले महीनों में बच्चों की कफ सीरप से हुई संदिग्ध मौतों के बाद जिले के सरकारी अस्पतालों में कफ सीरप की सप्लाई रोक दी गई है। हालात यह हैं कि चिकित्सा संस्थान स्थानीय स्तर पर दवाओं की खरीद करने की बजाए केवल निशुल्क सप्लाई पर ही मजबूर है। रही सही कसर चिकित्सकों की ओर मरीजों को कफ सीरप नहीं लिखने से परहे•ा कर रहे हैं, जिससे वायरल जुकाम-खांसी से जूझ रहे मरीजों की दिक्कत और बढ़ गई है। मेडिसिन ओपीडी में रोजाना 350 से 400 मरीजों में से करीब 40 प्रतिशत मरीजों को खांसी-जुकाम के पीड्ति मरीजों में खांसी-जुकाम के लक्षण है। निशुल्क दवा योजना में कफ सीरप न मिलने से मरीजों को बाजार से महंगे दामों पर कफ सीरप लेना पड़़ रहा है।
मरीजों की परेशानी को लेकर राजस्थान पत्रिका में तीन दिस्बर के अंक में व्यवस्था गडबडाई, दवा और सिरींज का टोटा शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर जनता की परेशानी की परेशानी बताई। इसके बाद जिम्मेदार हरकत में आए और जिला अस्पताल में दवाओं सहित सर्जिकल सामग्री की खरीद की गई।
बच्चों की मौतों के बाद सख्ती पिछले महीनों में दो राज्यों में दूषित कफ सीरप से हुई बच्चों की मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में कफ सीरप सप्लाई पर अस्थायी रोक लगा दी। वहीं विभाग ने नई सप्लाई के लिए सैंपल जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार का निर्देश दिया है। चिकित्सकों को भी मरीजों को डेक्ट्रोमेथारफेन कफ सीरप लिखने की बजाए स्टीम थेरेपी, एंटी-एलर्जिक और गर्म तरल पदार्थ लेने की सलाह देने के निर्देश मिले हैं
अस्पताल के दवा केन्द्रों पर सर्दी के सीजन को देखते हुए कफ सीरप, एंटीबॉयोटिक उपलब्ध करवाई गई है। वार्डों सहित ट्रोमा यूनिट के लिए सिरींज और सर्जिकल सामग्री खरीदी गई है। इससे स्थिति नियंत्रण में है।
डॉ. केके अग्रवाल, अधीक्षक कल्याण अस्पताल, सीकर
