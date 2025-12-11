वायरल का सीजन पीक पर फिर भी जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों पर कफ सीरप नहीं

सीकर. वायरल का सीजन पीक पर फिर भी अस्पतालों में कफ सीरप नहीं चिकित्सक कर रहे मरीजों को कफ सीरप लिखने से परहेज सीकर. जिले में वायरल का सीजन इस समय अपने पीक पर है, लेकिन कफ सीरप की किल्लत ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले महीनों में बच्चों की कफ सीरप से हुई संदिग्ध मौतों के बाद जिले के सरकारी अस्पतालों में कफ सीरप की सप्लाई रोक दी गई है। हालात यह हैं कि चिकित्सा संस्थान स्थानीय स्तर पर दवाओं की खरीद करने की बजाए केवल निशुल्क सप्लाई पर ही मजबूर है। रही सही कसर चिकित्सकों की ओर मरीजों को कफ सीरप नहीं लिखने से परहे•ा कर रहे हैं, जिससे वायरल जुकाम-खांसी से जूझ रहे मरीजों की दिक्कत और बढ़ गई है। मेडिसिन ओपीडी में रोजाना 350 से 400 मरीजों में से करीब 40 प्रतिशत मरीजों को खांसी-जुकाम के पीड्ति मरीजों में खांसी-जुकाम के लक्षण है। निशुल्क दवा योजना में कफ सीरप न मिलने से मरीजों को बाजार से महंगे दामों पर कफ सीरप लेना पड़़ रहा है।