Sikar Accident: भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 18 गंभीर घायल; खाटूश्यामजी जा रहे थे गुजरात के श्रद्धालु

सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में देर रात स्लीपर बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। कोतवाली थाना इलाके में बीकानेर हाईवे पर हुए हादसे में बस सवार तीन लोगों की मौत हो गई और 18 गंभीर घायल हो गए। स्लीपर बस गुजरात के तीर्थ यात्रियों को लेकर वैष्णो देवी के दर्शन करके खाटूश्यामजी जा रही थी। इस दौरान फतेहपुर के पास बने नए बाईपास से गुजर रहे ट्रक से टक्कर हो गई।