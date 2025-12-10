10 दिसंबर 2025,

बुधवार

सीकर

Sikar Accident: भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 18 गंभीर घायल; खाटूश्यामजी जा रहे थे गुजरात के श्रद्धालु

Sikar Road Accident: राजस्थान के सीकर जिले में देर रात स्लीपर बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बस सवार तीन लोगों की मौत हो गई और 18 गंभीर घायल हो गए।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anil Prajapat

Dec 10, 2025

Sleeper-bus-accident

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस। फोटो: पत्रिका

सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में देर रात स्लीपर बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। कोतवाली थाना इलाके में बीकानेर हाईवे पर हुए हादसे में बस सवार तीन लोगों की मौत हो गई और 18 गंभीर घायल हो गए। स्लीपर बस गुजरात के तीर्थ यात्रियों को लेकर वैष्णो देवी के दर्शन करके खाटूश्यामजी जा रही थी। इस दौरान फतेहपुर के पास बने नए बाईपास से गुजर रहे ट्रक से टक्कर हो गई।

जानकारी के अनुसार स्लीपर बस बीकानेर की ओर से जयपुर जा रही थी। वहीं, ट्रक झुंझुनूं से बीकानेर की तरफ जा रहा था। तभी जयपुर-बीकानेर नेशनल हाईवे पर मंगलवार देर रात 10.40 बजे फतेहपुर के पास के दोनों वाहनों की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई।

ट्रक और बस के आगे का हिस्सा चकनाचूर

हादसा इतना भीषण था कि ट्रक और बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। बस का अगला हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर होने के साथ ही कई यात्री सीटों में ही फंस गए। दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में 18 लोग घायल हुए है। इनमें से 10 लोगों को सीकर रेफर किया गया।

मौके पर मची अफरा-तफरी

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। हाईवे से गुजर रहे वाहन रुक गए और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। कुछ देर में पुलिस और पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बस में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

गुजरात से आए थे यात्री

थाना अधिकारी महेंद्र मीणा ने बताया कि बस में सवार अधिकतर यात्री गुजरात के रहने वाले थे। यह सभी जम्मू स्थित वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे थे और यात्रा के दौरान खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी बीच फतेहपुर में यह हादसा हो गया। सदर थानाधिकारी सुरेंद्र देगडा धानुका अस्पताल भी मौके पर पहुंचे।

Sikar Accident: भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 18 गंभीर घायल; खाटूश्यामजी जा रहे थे गुजरात के श्रद्धालु

सीकर

राजस्थान न्यूज़

