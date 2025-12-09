Rajasthan Roadways: यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, यहां से उदयपुर, अजमेर सहित 4 नए रूट पर रोडवेज सेवा शुरू

राजस्थान रोडवेज की बस। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। शाहपुरा क्षेत्र के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान रोडवेज ने शाहपुरा डिपो से लंबी दूरी तक बसें चलाने का निर्णय लिया है। डिपो प्रशासन ने उदयपुर, अजमेर, टोंक सहित चार नए रूटों पर बस सेवाएं संचालित कर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई दिशा प्रदान करते हुए यात्रियों को राहत प्रदान की है।
जानकारी के अनुसार शाहपुरा डिपो से लंबे रूटों पर बसों का संचालन करने की लंबे समय से मांग चल रही थी। डिपो के पास नई बसों का अभाव होने के कारण बसों का संचालन नहीं हो पा रहा था। पिछले दिनों 22 नई बसों मिलने के बाद डिपो प्रशासन ने कवायद शुरू करे हुए लंबे रूटों पर बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया।
यात्रियों का कहना है कि अभी तक उदयपुर, टोंक, बाड़मेर या अजमेर की यात्रा के लिए उन्हें या तो निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता था या फिर जयपुर जाकर बस पकड़नी पड़ती थी। अब इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। डिपो मैनेजर बलवंत सैनी ने बताया कि नए रूटों पर बसों का संचालन यात्रियों की अधिकतम सुविधा और नियमितता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सभी रूटों पर समय सारिणी तैयार कर दी गई है।
यात्रियों का कहना है कि शाहपुरा से लंबे रूटों पर बसों का संचालन होने से दूरदराज पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों, आमजन व व्यापारियों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी और समय की बचत के साथ साथ अतिरित खर्च से भी राहत मिल सकेगी। शाहपुरा डीपो से पहले से ही बाडमेर, सीकर, दिल्ली, हरिद्वार, जयपुर सहित विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है।
1. शाहपुरा से जयपुर होते हुए उदयपुर
2. पाचूडाला से शाहपुरा वाया 14 नंबर, जयपुर होते हुए अजमेर
3. खरकड़ी से वाया शाहपुरा होते हुए टोंक
4. दौसा से वाया शाहपुरा होते हुए श्रीमाधोपुर
शाहपुरा डिपो से लंबी दूरी के रूटों पर बसों का संचालन किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परिवहन की सीधी सुविधा मिल सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी परिवहन सुविधा मुहैया कराने के लिए आपणी बस सेवा योजना के तहत निजी बसों का संचालन किया जाएगा। इसकी भी प्रक्रिया चल रही है।
-बलवंत सैनी, मैनेजर डिपो शाहपुरा
