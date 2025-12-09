9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Roadways: यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, यहां से उदयपुर, अजमेर सहित 4 नए रूट पर रोडवेज सेवा शुरू

Rajasthan Roadways: शाहपुरा क्षेत्र के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान रोडवेज ने शाहपुरा डिपो से लंबी दूरी तक बसें चलाने का निर्णय लिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 09, 2025

Rajasthan-Roadways-1

राजस्थान रोडवेज की बस। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। शाहपुरा क्षेत्र के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान रोडवेज ने शाहपुरा डिपो से लंबी दूरी तक बसें चलाने का निर्णय लिया है। डिपो प्रशासन ने उदयपुर, अजमेर, टोंक सहित चार नए रूटों पर बस सेवाएं संचालित कर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई दिशा प्रदान करते हुए यात्रियों को राहत प्रदान की है।

जानकारी के अनुसार शाहपुरा डिपो से लंबे रूटों पर बसों का संचालन करने की लंबे समय से मांग चल रही थी। डिपो के पास नई बसों का अभाव होने के कारण बसों का संचालन नहीं हो पा रहा था। पिछले दिनों 22 नई बसों मिलने के बाद डिपो प्रशासन ने कवायद शुरू करे हुए लंबे रूटों पर बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया।

यात्रियों का कहना है कि अभी तक उदयपुर, टोंक, बाड़मेर या अजमेर की यात्रा के लिए उन्हें या तो निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता था या फिर जयपुर जाकर बस पकड़नी पड़ती थी। अब इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। डिपो मैनेजर बलवंत सैनी ने बताया कि नए रूटों पर बसों का संचालन यात्रियों की अधिकतम सुविधा और नियमितता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सभी रूटों पर समय सारिणी तैयार कर दी गई है।

यात्रियों का कहना है कि शाहपुरा से लंबे रूटों पर बसों का संचालन होने से दूरदराज पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों, आमजन व व्यापारियों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी और समय की बचत के साथ साथ अतिरित खर्च से भी राहत मिल सकेगी। शाहपुरा डीपो से पहले से ही बाडमेर, सीकर, दिल्ली, हरिद्वार, जयपुर सहित विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है।

इन रूटों पर चलेगी शाहपुरा डिपो की नई बसें

1. शाहपुरा से जयपुर होते हुए उदयपुर
2. पाचूडाला से शाहपुरा वाया 14 नंबर, जयपुर होते हुए अजमेर
3. खरकड़ी से वाया शाहपुरा होते हुए टोंक
4. दौसा से वाया शाहपुरा होते हुए श्रीमाधोपुर

इनका कहना है ​

शाहपुरा डिपो से लंबी दूरी के रूटों पर बसों का संचालन किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परिवहन की सीधी सुविधा मिल सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी परिवहन सुविधा मुहैया कराने के लिए आपणी बस सेवा योजना के तहत निजी बसों का संचालन किया जाएगा। इसकी भी प्रक्रिया चल रही है।
-बलवंत सैनी, मैनेजर डिपो शाहपुरा

ये भी पढ़ें

Madan Dilawar: जयपुर में लगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता होने के पोस्टर, जानें क्या है पूरा मामला
जयपुर
Madan-Dilawar-Missing-Poster

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 03:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Roadways: यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, यहां से उदयपुर, अजमेर सहित 4 नए रूट पर रोडवेज सेवा शुरू

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather: मौसम फिर ले रहा करवट; इन 5 जिलों में 10,11 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट

जयपुर

AI ने बदल दी शॉपिंग की परिभाषा: एआई वॉयस शॉपिंग में टॉप-3 में राजस्थान

जयपुर

मास्को व वाशिंगटन के बीच संतुलन की चुनौती

ओपिनियन

मेगा पावर प्रोजेक्ट में बनेगा नॉर्थ ग्रिड, खर्च होंगे 285 करोड़, बिजली गुल की शिकायतों पर लगेगा ब्रेक

जयपुर

Hotel का ये रहस्य जानिए, होटलों में कमरा नंबर 420 और 13 क्यों नहीं होता, मैनेजर ने बताया

why there is no 13 number room in hotel, why there is no 420 number room in hotel, Jaipur Hotel Manager, interesting Story,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.