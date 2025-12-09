Rajasthan Roadways: यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, यहां से उदयपुर, अजमेर सहित 4 नए रूट पर रोडवेज सेवा शुरू

यात्रियों का कहना है कि अभी तक उदयपुर, टोंक, बाड़मेर या अजमेर की यात्रा के लिए उन्हें या तो निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता था या फिर जयपुर जाकर बस पकड़नी पड़ती थी। अब इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। डिपो मैनेजर बलवंत सैनी ने बताया कि नए रूटों पर बसों का संचालन यात्रियों की अधिकतम सुविधा और नियमितता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सभी रूटों पर समय सारिणी तैयार कर दी गई है।