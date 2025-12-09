Madan Dilawar: जयपुर में लगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता होने के पोस्टर, जानें क्या है पूरा मामला

अमायरा के माता-पिता का कहना है कि बच्ची ने कई बार बुलिंग की शिकायत की थी, लेकिन स्कूल प्रशासन उसे गंभीरता से नहीं लिया था। परिजन की मांग है कि लापरवाही बरतने वालों को सजा मिले, ताकि कोई और बच्ची अमायरा की तरह छत से कूदने को मजबूर न हो। परिजनों की मांग है कि नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए। स्कूल प्रशासन द्वारा घटना छिपाने, पुलिस को सूचना न देने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाए। एनसीपीसीआर की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर कठोर कार्रवाई हो।