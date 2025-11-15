अमायरा का स्कूल बैग 9 दिन बाद कस्टडी में क्यों? 600 पेज की डायरी में क्या लिखा, खून के धब्बे धोकर स्कूल ने सबूत तो नहीं मिटाए

परिवार का दावा है कि अमायरा के साथ स्कूल में बुलिंग किया जा रहा था और उन्होंने इसकी जानकारी उसकी कक्षा की शिक्षिका को भी दी थी। साहिल देव ने कहा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के प्रतिनिधियों ने परिवार से मुलाकात की और आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वे उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी से मिले थे, जिन्होंने इस मामले को पुलिस कमिश्नर तक पहुंचाया है।