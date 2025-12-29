जेडीए के बड़े प्राेजेक्ट में ढिलाई नहीं, थर्ड पार्टी की क्लीन चिट जरूरी

जयपुर. अब बड़े प्रोजेक्ट में ‘चलता है’ वाली सोच नहीं चलेगी। जेडीए ने ठान लिया है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर के काम में थर्ड पार्टी की क्लीन चिट अनिवार्य होगी। सड़क, फ्लाईओवर, सीवरेज और पब्लिक बिल्डिंग तक हर काम की जांच बाहरी विशेषज्ञ करेंगे। लापरवाह फर्मों को पैनल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।राज्य में जेडीए पहला प्राधिकरण है, जिसने पहली बार थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। बीते दिनों कार्यकारी समिति की बैठक में फैसले पर मुहर लग चुकी है। जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की निजी फर्मों को शामिल किया जाएगा।